Μπορεί το Netflix να ποντάρει πολλά στο Rebel Moon, όμως τα πρώτα στοιχεία δεν είναι ενθαρρυντικά, καθώς τα πρώτο reviews μετά την περιορισμένη πρεμιέρα του στις ΗΠΑ το τοποθετούν στις χειρότερες ταινίες του 2023. Μάλιστα, στην πρώτη φάση η βαθμολογία του στο Rotten Tomatoes ήταν 9/100.

Πλέον, με περισσότερες κριτικές να έχουν κατοχυρωθεί στη βάση δεδομένων της υπηρεσίας, η βαθμολογία έχει ανέβει στο 26/100. Αυτό σημαίνει πως το Rebel Moon είναι η δεύτερη χειρότερη ταινία του 2023 αυτή τη στιγμή, για μόλις έναν πόντο.

Στο Metacritic η κατάσταση είναι εξίσου δραματική, με τα σκορ της ταινίας να είναι κατακόκκινα. Ο μέσος όρος του blockbuster του Netflix ανέρχεται αυτή τη στιγμή σε μόλις 32/100.

Το Rebel Moon: Part One – A Child of Fire θα παίξει αποκλειστικά στο Netflix στις 21 Δεκεμβρίου, ενώ το sequel με την ονομασία Rebel Moon: Part Two – The Scargiver θα καταφθάσει στις 19 Απριλίου του 2024.