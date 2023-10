Χωρίς απώλειες σειρών θα μπει και θα βγει ο Νοέμβριος στο Netflix, ενώ και οι ταινίες που θα φύγουν από την πλατφόρμα είναι πολύ λίγες συγκριτικά με προηγούμενους μήνες. Ίσως λοιπόν η μεγάλη «εκκαθάριση» που συνηθίζεται εν όψει εορτών, να γίνει τελικά τον Δεκέμβριο.

Δείτε στη συνέχεια την πλήρη λίστα*:

Ταινίες

1/11: The Shallows, Meet the Parents, Meet the Fockers, Little Fockers, Jack the Giant Slayer, A Cinderella Story, Monster-in-Law, The Notebook, Joe Bell, The Exorcist, The Legend of Tarzan, Deck the Halls, Daddy’s Home, Daddy’s Home 2, Zola, Perfume: The Story of a Murderer

4/11: Abandonment, Sea, Simon Calls

5/11: Finding You

7/11: A Quiet Place

9/11: Lommbock

15/11: The Rundown, Tears of the Sun

23/11: Brother

Ντοκιμαντέρ

4/11: Sounds, The Metamorphosis of Birds

6/11: Rita Moreno: Just a Girl Who Decided to Go for It, Show Me the Father

8/11: Jerry Seinfeld: Comedian

12/11: The Beginning of Life 2: Outside

Παιδικά

15/11: Peter Pan

16/11: The Road to El Dorado

23/11: Spirit Untamed

Anime

1/11: Mobile Suit Gundam: Iron Blooded Orphans, seasons 1-2

Εξωτικές «γεύσεις»

Νότια Κορέα: Voice 2, Graceful Friends

Κίνα: Love O2O, Eternal Love

Φιλιππίνες: One More Try. Alone/Together, A Very Special Love, First Love, Myver Amnesia Girl, Three Words To Forever

Αίγυπτος: Wannabe Courageous

Ινδία: Anbe Sivam, Kannathil Muthamittal, Nenjamundu Nermaiyundu Odu Raja

Ινδονησία: Target

* Οι τίτλοι που έχουν συμπεριληφθεί ε βασίζονται στην τελευταία ενημέρωση από το Netflix, ωστόσο καθώς πολλά συμβόλαια για δικαιώματα ανανεώνονται, η λίστα ενδέχεται να διαφοροποιηθεί.