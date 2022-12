Αντιμέτωπη με μια ακόμα τραγωδία ήρθε η Τίνα Τέρνερ η οποία βιώνει το θάνατο του γιου της Ρόνι.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του ιστότοπου TMZ ο 62χρονος γιος της Tina Turner εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του την Πέμπτη (08/12).

Όπως αναφέρει το ίδιο δημοσίευμα, την Πέμπτη το πρωί η Άμεση Δράση έλαβε μια κλήση από άγνωστο άτομο το οποίο ανέφερε πως ο γιος της Τίνα Τέρνερ ήταν έξω από το σπίτι του και φαινόταν να μην μπορεί να αναπνεύσει.

Οι διασώστες έσπευσαν στη διεύθυνση που τους υπέδειξε το άτομο όπου εντόπισαν τον Ronnie να μην αναπνέει. Αμέσως του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες οι οποίες όμως δεν απέδωσαν και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Προς το παρόν δεν έχει γίνει γνωστό πού οφείλεται ο θάνατος του γιου της Τίνα Τέρνερ ο οποίος όμως αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας τα τελευταία χρόνια ενώ είχε δώσει και τη δική του μάχη με τον καρκίνο παλιότερα.

Σημειώνεται, πως το 2018, ο μεγαλύτερος γιος της τραγουδίστριας, ο Κρεγκ, αυτοκτόνησε. Η Τίνα γέννησε τον Κρεγκ πριν γνωρίσει τον Άικ, αλλά εκείνος υιοθέτησε τον Κρεγκ μόλις παντρεύτηκαν.

Όσο για τον Ρόνι, είχε τη δική του πορεία στο Χόλιγουντ ως ηθοποιός καθώς τη δεκαετία του ’90 συμμετείχε στο «What’s Love Got To Do With It».