Οι φωτογράφοι βρίσκονται εκεί που πρέπει να για να «πιάσουν» με τον πιο αναγνωρίσιμο τρόπο τα πιο σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν την προηγούμενη εβδομάδα σε όλο τον κόσμο. Οι πιο αντιπροσωπευτικές εικόνες των τελευταίων ημερών έχουν κάποια βασικά συστατικά: Χρώματα, πάθος, δάκρυα, προσπάθεια, επιβίωση, χαρά, και πόνο. Οι δυσκολίες και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε είναι πολλές, αλλά όλα τα παραπάνω είναι όλα αυτά που κάνουν τη ζωή μας να έχει κάποιο νόημα.

Το γεγονός ότι μια εικόνα αξίζει όσο χίλιες λέξεις είναι αποδεδειγμένο. Δεν χρειάζονται πολλά λόγια για τις παρακάτω φωτογραφίες. Σε αυτές συμπυκνώνονται όσα έγιναν στον κόσμο την εβδομάδα που πέρασε.

Έτσι κατέγραψαν οι φωτογράφοι του Associated Press τα γεγονότα που συνέβησαν στον κόσμο τις τελευταίες επτά μέρες.

Αθήνα, Ελλάδα: Λαμπάδες κορονοϊός, τεστ covid και εμβόλιο

Ένας υπάλληλος κρατά κεριά που μοιάζουν με κιτ ελέγχου COVID-19, σύριγγες εμβολιασμού σε κατάστημα στην Αθήνα. Οι Έλληνες γιορτάζουν το Πάσχα μαζί με άλλους ορθόδοξους χριστιανούς την Κυριακή 24/4, με τους περισσότερους περιορισμούς να έχουν πλέον αρθεί. Κεντρικό στοιχείο των εορτασμών είναι η πασχαλινή λαμπάδα που δίνεται ως δώρο στα παιδιά και τα δημοφιλή σχέδια έχουν θέμα την πανδημία.

Μόντε Κάρλο, Μονακό: Βασιλιάς στο πριγκιπάτο ο Τσιτσιπάς

Το έκανε πέρυσι και πήγε αποφασισμένος να το κάνει και φέτος. Στον 19ο τελικό της καριέρας του, ο Στέφανος Τσιτσιπάς ήταν όσο καλός έπρεπε, επικρατώντας με 2-0 σετ του Αλεχάντρο Νταβίντοβιτς Φόκινα, κάνοντας δικό του για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το τρόπαιο και παίρνοντας την κατάλληλη αυτοπεποίθηση για τα επόμενα τουρνουά.

Τσερνίχοφ, Ουκρανία: Και τα παιδιά θύματα του πολέμου

Ο Yehor, 7 ετών, στέκεται κρατώντας ένα ξύλινο τουφέκι-παιχνίδι δίπλα σε κατεστραμμένα ρωσικά στρατιωτικά οχήματα κοντά στο Τσερνίχοφ της Ουκρανίας. Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν ότι πολλαπλές εκρήξεις που πιστεύεται ότι προκλήθηκαν από πυραύλους έπληξαν τη δυτική ουκρανική πόλη Λβιβ νωρίς τη Δευτέρα, καθώς η χώρα προετοιμαζόταν και πλέον βιώνει μια ολοκληρωτική ρωσική επίθεση στα ανατολικά.

Παρίσι, Γαλλία: Δύο μονομάχοι για το μέλλον μιας χώρας

Ο κεντρώος υποψήφιος και πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, αριστερά, και η ακροδεξιά υποψήφια Μαρίν Λεπέν ποζάρουν πριν από τηλεοπτικό ντιμπέιτ στο La Plaine-Saint-Denis, έξω από το Παρίσι την Τετάρτη 20 Απριλίου. Στην κορύφωση της προεδρικής εκστρατείας της Γαλλίας, ο κεντρώος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και η ακροδεξιά υποψήφια Μαρίν Λεπέν συναντήθηκαν το βράδυ της Τετάρτης σε ένα τηλεοπτικό ντιμπέιτ τετ α τετ το οποίο σύμφωνα με τους αναλυτές κέρδισε ο Μακρόν.

Βατικανό: Όταν ο αέρας δεν συνεργάζεται

Ο Πάπας Φραγκίσκος εμφανίζεται στην κεντρική στοά της βασιλικής του Αγίου Πέτρου για την παραδοσιακή ευλογία «Urbi et Orbi» (Στην πόλη και στον κόσμο) στο τέλος της λειτουργίας της Κυριακής του Πάσχα των Καθολικών, την οποία διηύθυνε στην πλατεία του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό. Για πολλούς χριστιανούς, αυτό το Σαββατοκύριακο σηματοδοτεί την πρώτη φορά μετά από τρία χρόνια που θα συγκεντρωθούν αυτοπροσώπως για να γιορτάσουν την Κυριακή του Πάσχα.

Ουάσιγκτον, ΗΠΑ: Το πασχαλινό λαγουδάκι στην ενημέρωση του Λευκού Οίκου

Ένα πασχαλινό λαγουδάκι μαζί με την εκπρόσωπο Τύπου του Λευκού Οίκου Τζεν Ψάκι κατά την έναρξη της καθημερινής ενημέρωσης στον Λευκό Οίκο στην Ουάσινγκτον.

Τη Δευτέρα 18/4, μετά από 2 χρόνια παύσης, πραγματοποιήθηκε το πρώτο egg roll, στο γκαζόν του Λευκού Οίκου, κατά τη διάρκεια το οποίου ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν άρχισε να απαντά μια ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με το Αφγανιστάν. «Το Πακιστάν δεν πρέπει και το Αφγανιστάν πρέπει να είναι…», άρχισε να λέει ο 79χρονος πρόεδρος των ΗΠΑ, όταν η κάμερα κατέγραψε μια μασκότ ντυμένη ως πασχαλινό λαγουδάκι να τον διακόπτει σε μια προσπάθεια να τον «σώσει» μάλλον, πριν πει κάτι που δεν θα άρμοζε της περίστασης.

Καμπούλ, Αφγανιστάν: Τα παιδιά μέσα στα σκουπίδια

Δύο παιδιά από το Αφγανιστάν στέκονται ανάμεσα σε σωρούς σκουπιδιών δίπλα στο σπίτι τους, στην Καμπούλ, Αφγανιστάν. Άνεργοι και πνιγμένοι στα χρέη, οι Αφγανοί καταφεύγουν σε ακραίες επιλογές για να ταΐσουν τα παιδιά τους. Στην εποχή των Ταλιμπάν ολοένα και περισσότεροι πολίτες της χώρας είναι πρόθυμοι να θυσιάσουν ακόμα και τα όργανά τους για να σώσουν τις οικογένειές τους από την ανέχεια.

Λίβερπουλ, Αγγλία: Το You Never Walk Alone για τον Ρονάλντο και το πένθος του

Οι οπαδοί της Λίβερπουλ χειροκροτούν στο έβδομο λεπτό για να υποστηρίξουν τον Κριστιάνο Ρονάλντο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και την οικογένειά του κατά τη διάρκεια του ποδοσφαιρικού αγώνα της αγγλικής Premier League μεταξύ της Λίβερπουλ και της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο Άνφιλντ.

Βενετία, Ιταλία: Το παιδί-άλογο

Στην Μπιενάλε Τέχνης της Βενετίας 2022, το περίπτερο της Δανίας παρουσιάζει τη στοιχειωτική υπεράνθρωπη εγκατάσταση We Walked the Earth που δημιούργησε ο Uffe Isolotto σε επιμέλεια του Jacob Lillemose. Απλωμένο σε ολόκληρο το περίπτερο, το έργο καλωσορίζει τους επισκέπτες σε έναν υπερρεαλιστικό κόσμο, όπου εικόνες της αγροτικής ζωής της Δανίας αναμειγνύονται με αλλόκοτα στοιχεία επιστημονικής φαντασίας, υφαίνοντας έναν κόσμο αβεβαιότητας. Το We Walked the Earth παρουσιάζει ένα δράμα ζωής και θανάτου που επικεντρώνεται σε μια οικογένεια τριών κενταύρων. Αγωνιζόμενοι να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της σημερινής, διαρκώς μεταβαλλόμενης πραγματικότητας, οι Κένταυροι ενσαρκώνουν μια κατάσταση αναταραχής ανάμεσα στην απελπισία και την ελπίδα, αντανακλώντας τη βαθιά ασάφεια του σημερινού κόσμου.

Ρίο ντε Τζανέιρο, Βραζιλία: Χορεύοντας τον κορονοϊό

Μια γυναίκα χορεύει κατά τη διάρκεια πρόβας της ομάδας «Tambores de Olokun» στο Ρίο ντε Τζανέιρο. Οι βραζιλιάνικοι δήμοι του Ρίο ντε Τζανέιρο και του Σάο Πάολο ανέβαλαν τις παραδοσιακές παρελάσεις των καρναβαλικών σχολών σάμπα για τις 22-23 Απριλίου, λόγω της πανδημίας COVID-19.

Τιμεντόρφερ Στραντ, Γερμανία: «Ιππεύοντας» τη θάλασσα το ηλιοβασίλεμα

Τι πιο όμορφο να «ιππεύεις» τη θάλασσα και από πίσω σου να ανατέλλει ο ήλιος. Αναβάτες πάνω στα paddle τους περιηγούνται στην ήρεμη Βαλτική Θάλασσα στο Τιμεντόρφερ Στραντ της βόρειας Γερμανίας καθώς ο ήλιος ανατέλλει μια κρύα Δευτέρα πρωί.