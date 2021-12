Όλη η ζωή του Αλ Καπόνε, από προσωπικές φωτογραφίες, όπλα, κοσμήματα, γράμματα μέσα από την φυλακή, αντίκες, μέχρι και έπιπλα – συνολικά 174 αντικείμενα του ιταλοαμερικανού μαφιόζου – πουλήθηκαν σε δημοπρασία που πραγματοποιήθηκε πριν λίγο καιρό στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ.

Η δημοπρασία, υπό τον τίτλο «A Century of Notoriety: The Estate of Al Capone» [Ένας Αιώνας Διαβόητης Δράσης: Η Κληρονομιά του Αλ Καπόνε], έφερε στον οίκο δημοπρασιών Witherell’s κέδρος άνω των τριών εκατ. δολ.

Το πιο περιζήτητο αντικείμενο αποδείχτηκε το αγαπημένο όπλο του Καπόνε, ένα 45άρι Colt, που πουλήθηκε στην τιμή των 860.000 δολαρίων – είναι η υψηλότερη τιμή που έχει «πιάσει» ένα όπλο του 20ο αιώνα σε δημοπρασία.

Πολύ υψηλή τιμή έπιασε και το τρισέλιδο χειρόγραφο γράμμα του Καπόνε που έστειλε στον γιό του, μέσα από την φυλακή. «Στον αγαπημένο μου Σον, εδώ ο πατέρας σου, που σε αγαπά με όλη του την καρδιά και είναι περήφανος που έχει έναν γιό τόσο έξυπνο όσο εσύ».

«Είναι ένα υπέροχο γράμμα, μια επιστολή που εκφράζει μια άλλη πλευρά του ανθρώπου που η συντριπτική πλειονότητα των ανθρώπων αγνοεί. Αυτές δεν είναι κουβέντες ή ιδέες ενός ανθρώπου που ήταν αδίστακτος γκάνγκστερ. Ήταν λέξεις ενός στοργικού πατέρα» εξηγεί η 77χρονη Νταϊάν Καπόνε, η δεύτερη από τις τέσσερις εγγονές του γκάνγκστερ.

Αντίστοιχα, μεγάλη τιμή κατάφεραν να πιάσουν τόσο ένας πίνακας που απεικονίζει τον ηγέτη της μαφίας του Σικάγο, με τον γιό του, όσο και το ρολόι τσέπης του, ένα πολυτελές αντικείμενο μάρκας Patek Philippe, το οποίο είναι διακοσμημένο με 90 διαμάντια και έχει χαραγμένο επάνω του τα αρχικά του, «AC».

Αντίστοιχα, και ο χρυσός σουγιάς του Καπόνε πουλήθηκε πολύ πιο ακριβά απ’ ότι περίμεναν οι δημοπράτες.

Και τα 174 αντικείμενα που δημοπρατήθηκαν παρέμεναν στην κατοχή της οικογένειάς του, για περίπου 75 χρόνια, μετά το θάνατό του το 1947.

Όπως ανέφερε η Καπόνε, η απόφαση πώλησης αντικειμένων της οικογένειας είχε στόχο «να αναδείξει την ανθρώπινη πλευρά του παππού μου», προσθέτοντας ότι η αφορμή για την δημοπρασία ήταν «ο κίνδυνος που αντιμετώπισαν αυτά τα αντικείμενα από τις ανεξέλεγκτες πυρκαγιές που έπληξαν πρόσφατα την Καλιφόρνια».

«Θέλαμε να δοθεί η ευκαιρία να γνωρίσει ο κόσμος τον Καπόνε, όχι μόνο σαν μαφιόζο, αλλά και σαν οικογενειάρχη και σαν άνθρωπο, διαχωρίζοντας την «επαγγελματική» από τις άλλες πτυχές της ζωής του», επεσήμανε εμφατικά η 77χρονη, υπερτονίζοντας ωστόσο και την οικονομική πλευρά της όλης απόφασης.

«Εγώ και οι αδελφές μου αποφασίσαμε να πουλήσουμε τα αντικείμενα του παππού μας καθώς μεγαλώνουμε και θέλουμε να έχουμε μια παραπάνω εξασφάλιση για τα γηρατειά μας».

Πάντως, τα αντικείμενα που έπιασαν τις μεγαλύτερες τιμές δεν είναι ούτε οι νοσταλγικές φωτογραφίες, ούτε οι επιστολές όπου ξεδιπλώνεται η άλλη, η πιο στοργική πλευρά του Καπόνε. «Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον των αγοραστών ήταν για αντικείμενα που θεωρούνται ευρέως ως συνώνυμα μιας γκανγκστερικής φιγούρας όπως ο Καπόνε, δηλαδή τα όπλα του και τα φανταχτερά του κοσμήματα», αναφέρει ο Μπράιαν Γουίδερελ, διευθυντής του οίκου δημοπρασιών Witherill’s, προσθέτοντας ότι περίπου 1.000 πλειοδότες από κάθε πολιτεία της Αμερικής και από συνολικά 11 χώρες του κόσμου, εγγράφηκαν για τη δημοπρασία.

Θυμίζουμε ότι πρόσφατα πωλήθηκε για 10.750 εκατομμύρια δολάρια η πολυτελής βίλα του Καπόνε στην Φλόριντα, την οποία αγόρασε το 1922 σε ηλικία 29 ετών. Το ακίνητο διαθέτει ακόμη και ιδιωτική παραλία, επτά υπνοδωμάτια, πέντε πλήρεις μπάνια και δύο μικρότερα λουτρά. Ο αγοραστής μάλιστα πρόκειται να το κατεδαφίσει και στην θέση του θα κτίσει νέο πολυτελές οίκημα.

Ποιος ήταν ο διαβόητος γκάνγκστερ

Ο Αλφόνσο Καπόνε ήταν Ιταλοαμερικάνος γκάνγκστερ και λαθρέμπορος οινοπνευματωδών ποτών, ο οποίος δέσποζε στον κόσμο του οργανωμένου εγκλήματος από το 1925 έως το 1931, στην περίοδο της ποτοαπαγόρευσης (1920-1931).

Το 1931 και ύστερα από πολύχρονες έρευνες του επιθεωρητή Ουίλσον ο Καπόνε καταδικάστηκε για φοροδιαφυγή. Η κατηγορία στηρίχθηκε στη μαρτυρία του δικηγόρου του Λόρενς Μάτινγκλι, σε διάφορα στοιχεία με έσοδα του γκάνγκστερ και σε διάφορες άλλες μαρτυρίες. Αρχικά δέχθηκε τις κατηγορίες, πιστεύοντας ότι θα υπήρχε ευνοϊκή μεταχείριση. Κάτι τέτοιο όμως δεν συνέβη, με αποτέλεσμα ο Καπόνε να αναιρέσει την αρχική του κατάθεση. Προσπάθειες όπως αυτή της δωροδοκίας των ενόρκων δεν πέτυχαν και έτσι ο δικαστής Ουίλκερσον τον καταδίκασε σε δέκα χρόνια φυλάκιση επιβάλλοντάς του επιπλέον και πρόστιμα 50.000 δολαρίων.

Το 1932 μεταφέρθηκε στις φυλακές της Ατλάντα και στη συνέχεια σε αυτές του Αλκατράζ. Αποφυλακίστηκε στις 16 Νοεμβρίου του 1939 αφού πλήρωσε 37.617,51 δολάρια και αποσύρθηκε στο κτήμα του στη Φλόριντα. Απεβίωσε από ανακοπή καρδιάς στις 25 Ιανουαρίου του 1947 στο σπίτι του στη Φλόριντα.