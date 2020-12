Εννιάχρονη έπαιζε συνθεσάιζερ ενώ της έκαναν εγχείρηση στο κεφάλι

Μία 9χρονη από την Ινδία έπαιζε έπαιζε συνθεσάιζερ ενώ της έκαναν εγχείρηση στο κεφάλι προκειμένου να της αφαιρεθεί όγκος από το κεφάλι.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της επέμβασης το μικρό κορίτσι ήταν ξύπνιο προκειμένου οι γιατροί να μπορούν να αντιληφθούν άμεσα αν η εγχείρηση θα προκαλούσε κάποια βλάβη στις σωματικές λειτουργίες τoυ κοριτσιού.

Όσο για την επιλογή του μουσικού οργάνου, έγινε γιατί η ίδια η μικρή τούς είπε ότι της αρέσει να παίζει.

Στην Σούμα χορηγήθηκε ισχυρή τοπική αναισθησία προκειμένου να πραγματοποιηθεί η χειρουργική επέμβαση στο κεφάλι.

Σύμφωνα με τους Times of India η επέμβαση διήρκησε περίπου δύο ώρες, ο όγκος αφαιρέθηκε με ασφάλεια, και η 9χρονη πήρε εξιτήριο το απόγευμα του Σαββάτου.

Take a look as this 9-year-old plays a synthesizer while she underwent brain surgery in India to remove a tumor. pic.twitter.com/O0c4pbOhF8

— CGTN America (@cgtnamerica) December 15, 2020