Συναγερμός στο Λονδίνο: Η αστυνομία εκκένωσε σχολείο

Η αστυνομία εκκένωσε την Πέμπτη ένα σχολείο στο Λονδίνο, ζητώντας από το προσωπικό και τους μαθητές να απομακρυνθούν.

Η αστυνομία έφτασε στο σχολείο Stoke Newington στη βρετανική πρωτεύουσα, όπως μεταδίδει η Daily Mail.

Σύμφωνα με την αστυνομία υπήρξε απειλή για βόμβα.

At 11:55hrs on Thursday, 10 December, police were contacted by staff at a school in Clissold Road, Stoke Newington #Hackney.

The school had received a bomb threat. The school was evacuated and officers are in attendance.

Cordon are in place whilst police investigate.

