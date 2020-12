Το «ευχαριστώ» του Μπόρις Τζόνσον στους υγειονομικούς για την έναρξη των εμβολιασμών κατά του κορονοϊού

Την έναρξη του προγράμματος εμβολιασμού κατά του κορονοϊού που ξεκίνησε στη Βρετανία την Τρίτη (8/12) χαιρέτισε ο πρωθυπουργός της χώρας. Ο Μπόρις Τζόνσον ευχαρίστησε τους εργαζόμενους στον τομέα της υγείας, τους επιστήμονες και τους ανθρώπους που δήλωσαν εθελοντές για την δοκιμή του εμβολίου κατά της νόσου αυτής.

«Θα το νικήσουμε αυτό μαζί», σημειώνει σε μήνυμά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Τζόνσον, ο οποίος κάλεσε παράλληλα τον κόσμο στη χώρα του να συνεχίσει να ακολουθεί τις οδηγίες που έχουν στόχο να περιοριστεί η εξάπλωση του νέου κορονοϊού.

Σημειώνεται πως η Βρετανία είναι η πρώτη δυτική χώρα που άρχισε την εκστρατεία εμβολιασμού του πληθυσμού της κατά της COVID-19 με το εμβόλιο των Pfizer και BioNTech.

Today the first vaccinations in the UK against COVID-19 begin. Thank you to our NHS, to all of the scientists who worked so hard to develop this vaccine, to all the volunteers - and to everyone who has been following the rules to protect others. We will beat this together. https://t.co/poOYG1vHQe

— Boris Johnson (@BorisJohnson) December 8, 2020