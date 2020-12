Ταυτότητα Covid: Αυτή είναι η κάρτα που θα αποδεικνύει ότι κάποιος έκανε το εμβόλιο στη Βρετανία

Μια ειδική ταυτότητα εμβολιασμού για την Covid-19 θα έχουν όσοι έχουν κάνει το εμβόλιο κατά του κορονοϊού στη Βρετανία.

Έως και 4 εκατομμύρια δόσεις του εμβολίου της Pfizer και της BioNTech αναμένονται στη Βρετανία μέχρι το τέλος του Δεκεμβρίου, όπως μεταδίδει η Daily Mail, ενώ μια μεγάλη επιχείρηση για τον εμβολιασμό των άνω των 80 ετών, των εργαζόμενων σε γηροκομεία και του υψηλού ρίσκου προσωπικού της βρετανικής Εθνικής Υπηρεσίας Υγείας (NHS) θα αρχίσει αύριο.

Εικόνες είδαν σήμερα το φως της δημοσιότητας από τις ειδικές κάρτες που θα λάβουν οι ασθενείς για να αποδεικνύουν ότι έκαναν το εμβόλιο, το οποίο έχει αποτελεσματικότητα 95% και προσφέρει ανοσία έως και 6 μηνών, όπως έχει ανακοινωθεί.

The Covid ID: First look at new NHS vaccination identity card that patients can use to prove they've had the jab https://t.co/X7XLgWsM9d

Η κάρτα περιλαμβάνει ένα ειδικό σημείο όπου θα αναγράφεται το όνομα του εμβολίου, ο αριθμός της παρτίδας και η ημερομηνία που έγινε. Υπάρχει άλλο σημείο για μια δεύτερη ημερομηνία, καθώς το εμβόλιο της Pfizer γίνεται σε δύο δόσεις.

Δεν είναι ακόμη ξεκάθαρο, σύμφωνα με τη Daily Mail, αν οι κάρτες αυτές θα είναι υποχρεωτικές ή μέρος του διαβατηρίου ανοσίας, που συζητείται ως λύση για να βοηθήσει το άνοιγμα ξενοδοχείων και ξενώνων.

Πάντως μέλος της βρετανικής κυβέρνησης απέρριψε την τελευταία ιδέα σε δηλώσεις του στο Sky News: «Κάτι τέτοιο δεν σχεδιάζεται. Σίγουρα δεν σχεδιάζω διαβατήριο εμβολιασμού και δεν γνωρίζω κάποιον στην κυβέρνηση που να το κάνει».

In case you missed it, you can read more about #Croydon’s first delivery of the COVID-19 vaccine in @MailOnline and hear how we’re playing our part in ensuring the safety of our patients, the public and our hard working health and care professionals 👏🏻 https://t.co/D6X0ktYf62

— Croydon Health Services NHS Trust (@croydonhealth) December 6, 2020