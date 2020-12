«Σε παρακαλώ μη με πετάξεις»: Μητέρα απειλούσε να ρίξει το παιδί της από το μπαλκόνι

Μια μητέρα από το Τέξας βρίσκεται στα χέρια της αστυνομίας από την Τετάρτη, όταν άρπαξε το παιδί της, το κρέμασε ανάποδα και απειλούσε να το ρίξει κάτω από το μπαλκόνι του τρίτου ορόφου.

Ο μικρός ούρλιαζε «σε παρακαλώ μη με πετάξεις», σύμφωνα με τους γείτονες, αλλά και την έκθεση της αστυνομίας που εξασφάλισε ο τοπικός σταθμός KSAT.

Το ανατριχιαστικό γεγονός έλαβε χώρα σε διαμέρισμα συγκροτήματος του Σαν Αντόνιο. Η 25χρονη Desirae Marie Korus έσυρε το παιδί ως τη βεράντα και το κράτησε έξω από το κάγκελο, φωνάζοντας «θα το ξανακουμπήσεις αυτό;».

Texas woman arrested for allegedly dangling child over balcony as punishment https://t.co/jc4Kok1ZbI pic.twitter.com/hiJO7afSjb

— New York Post (@nypost) December 4, 2020