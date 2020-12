Εικόνες που σοκάρουν: Δεν πετούσε τα σκουπίδια για χρόνια, 27 τόνοι είχαν μπλοκάρει και την τουαλέτα

Επί 10 χρόνια αρνιόταν να πετάξει τα σκουπίδια και κατέληξε να φορά πάνες, καθώς 27 τόνοι συγκεντρώθηκαν και μπλόκαραν ακόμη και την πρόσβαση στην τουαλέτα.

Η Σιλβί που διανύει την έκτη δεκαετία της ζωής της, άρχισε να φορά σερβιέτες και πάνες όταν τα σκουπίδια συγκεντρώθηκαν στο εσωτερικό τους σπιτιού της, στα υπνοδωμάτια, το σαλόνι, την κουζίνα.

Η γυναίκα από το Γιορκ της Βρετανίας αρνιόταν να αφήσει τον οποιονδήποτε να μπει μέσα στο σπίτι επί σχεδόν 20 χρόνια, υποστηρίζοντας πως η κατάσταση με τα σκουπίδια επηρέαζε την ψυχική της υγεία.

Sylvie had not let anyone in to her home for over 20 years. She couldn't get into rooms it was so cluttered. 27 tonnes of rubbish later and she has reclaimed her home & feels so much better #York #isolation #loneliness #housecleanup https://t.co/9PFFtB8OQs pic.twitter.com/DvKmViBpil — Community Bees York (@communitybees1) December 3, 2020

«Ντρεπόμουν πολύ, είχε γίνει τόσο άσχημη η κατάσταση. Αλλά δεν μπορούσα να το δω λόγω της κατάθλιψης. Τα δωμάτια ήταν σε πολύ άσχημη κατάσταση, από το πάτωμα έως το ταβάνι. Στην πραγματικότητα δεν μπορούσες να μπεις στο σπίτι.

Κοιμόμουν πάνω από τα σκουπίδια, είχα πρόσβαση στο μπάνιο μόνο αν σκαρφάλωνα πάνω από τα σκουπίδια και δεν είχα κουζίνα γιατί δεν μπορούσα να φτάσω σε αυτήν.

Δεν είχα νεροχύτη, δεν μπορούσα να φτάσω στο ψυγείο μου. Καθόμουν απλώς στην εξωτερική πόρτα στη διάρκεια της ημέρας», δήλωσε η γυναίκα.

Η Σιλβί ζούσε σε έναν μικρό χώρο στο πάνω μέρος της σκάλας και κρατούσε τα τρόφιμα στο χολ και στις σκάλες, χωρίς να τα αποθηκεύει σωστά.

Γείτονες που ανησύχησαν με την κατάσταση και πρόσεξαν ότι η Σιλβί δεν έβγαζε ποτέ τα σκουπίδια, θέλησαν να βοηθήσουν. Με τη βοήθεια γειτόνων και εθελοντών, οι 27 τόνοι σκουπιδιών απομακρύνθηκαν από το σπίτι στη διάρκεια του περασμένου Σαββατοκύριακου.