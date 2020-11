Τραγικός θάνατος γιατρού που έπαθε έμφραγμα την ώρα της εγχείρησης σε ασθενή

Τραγικό θάνατο μέσα στο χειρουργείο βρήκε ένας γιατρός στη Σαουδική Αραβία. Ο Mahdi al-Emari έπαθε έμφραγμα και πέθανε την περασμένη Παρασκευή στο νοσοκομείο όπου εργαζόταν, όπως μεταδίδει το BBC επικαλούμενο μέσα της Σαουδικής Αραβίας.

Οι συνάδελφοί του πρόσεξαν ότι ο χειρουργός έδειχνε άρρωστος και τον έπεισαν να πάει να κάνει μια εξέταση για την καρδιά του. Δεν είναι σαφές αν ο γιατρός πραγματοποίησε την επέμβαση μετά το ηλεκτροκαρδιογράφημα, αναφέρει το BBC.

«Όταν ο Emari βρισκόταν στην αίθουσα για να κάνει το χειρουργείο σε έναν από τους ασθενείς του, προσέξαμε σημάδια κούρασης και είχε πόνους στο στομάχι», δήλωσε ο επικεφαλής του ορθοπεδικού τμήματος του νοσοκομείου.

Ο ίδιος εξήγησε ότι ο Emari αρχικά αρνήθηκε να κάνει την εξέταση και επέμενε να κάνει την επέμβαση στον ασθενή. Τελικά όμως πείστηκε να κάνει ηλεκτροκαρδιογράφημα, το οποίο έδειξε ότι είχε πάθει έμφραγμα, σύμφωνα με το νοσοκομείο.

«Πέθανε την ώρα που έκανε τη δουλειά του. Είναι ένας μάρτυρας», δήλωσε συνάδελφός του.

