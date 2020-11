Reuters: Όσα χρειάζεται να γνωρίζεις αυτή τη στιγμή για τον κορονοϊό

Ο κορονοϊός έκανε την εμφάνισή του πιο νωρίς από όσο πιστεύαμε μέχρι σήμερα, η Johnson & Johnson ξεκίνησε μια δοκιμή για το υποψήφιο εμβόλιό της, ενώ ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον θα κυβερνά για το επόμενο διάστημα μέσω… Zoom. Και το σημαντικότερα, η Moderna ανακοίνωσε ότι το εμβόλιό της κατά του κορονοϊού είναι 94,5% αποτελεσματικό.

Το πρακτορείο Reuters συγκεντρώνει τις ειδήσεις της ημέρας σε ένα θέμα με τον τίτλο «όσα χρειάζεται να γνωρίζεις αυτή τη στιγμή για τον κορονοϊό.

Ειδικότερα, η Moderna ανακοίνωσε τη Δευτέρα πως το πειραματικό της εμβόλιο είναι κατά 94.5% αποτελεσματικό κατά της COVID-19 με βάση τα αποτελέσματα μεγάλης κλίμακας έρευνας, σύμφωνα με το Reuters. Πρόκειται για τη δεύτερη αμερικανική εταιρεία που ανακοινώνει αποτελέσματα που ξεπερνούν τις προσδοκίες.

Αυτό σημαίνει ότι ο κίνδυνος προσβολής από την Covid-19 μειώνεται κατά 94,5% σε ομάδα ασθενών που έλαβε το εμβόλιο έναντι της ομάδας που έλαβε ψευδοφάρμακο (placebo), στο πλαίσιο μεγάλης κλινικής δοκιμής που πραγματοποιείται στις ΗΠΑ: συγκεκριμένα, 90 ασθενείς της ομάδας του placebo προσβλήθηκαν από τον κορονοϊό, έναντι 5 της ομάδας του εμβολίου.

Μαζί με το εμβόλιο της Pfizer, το οποίο έχει ανακοινωθεί πως είναι περισσότερο από 90% αποτελεσματικό, οι ΗΠΑ μπορεί να έχουν δύο εμβόλια για έκτακτη χρήση τον Δεκέμβριο με περισσότερες από 60 εκατομμύρια δόσεις του να είναι διαθέσιμες στο τέλος του χρόνου, γράφει το πρακτορείο.

Ο νέος κορονοϊός κυκλοφορούσε στην Ιταλία από τον Σεπτέμβριο του 2019, σύμφωνα με μια νέα έρευνα του Εθνικού Αντικαρκινικού Ινστιτούτου του Μιλάνου, κάτι που μπορεί να σημαίνει ότι η COVID-19 ίσως εξαπλώθηκε πέρα από την Κίνα νωρίτερα από όσο πιστεύαμε.

Ο πρώτος ασθενής με COVID-19 στην Ιταλία εντοπίστηκε στις 21 Φεβρουαρίου σε μια μικρή πόλη κοντά στο Μιλάνο. Τα ευρήματα των ερευνητών όμως δείχνουν ότι 11,6% των 959 υγιών εθελοντών που μετείχαν σε μια έρευνα για τον καρκίνο των πνευμόνων από τον Σεπτέμβριο του 2019 μέχρι τον Μάρτιο του 2020 είχαν αναπτύξει αντισώματα στον κορονοϊό πολύ πριν τον Φεβρουάριο.

Χώρες της Ασίας και του Ειρηνικού κατέγραψαν νέα ρεκόρ όσον αφορά τις στατιστικές του κορονοϊού και νέες εξάρσεις τη Δευτέρα, με την Ιαπωνία να αντιμετωπίζει αυξανόμενη πίεση για να κηρύξει και πάλι κατάσταση έκτακτης ανάγκης και τη Νότια Κορέα να προειδοποιεί για ένα «επικίνδυνο σταυροδρόμι».

Η ανησυχία για τον ιό αυξάνει στην Ασία την ώρα που οι ταξιδιωτικοί περιορισμοί σταδιακά χαλαρώνουν στην περιοχή.

Οι πολιτείες Μίσιγκαν και Ουάσινγκτον επέβαλαν αυστηρούς περιορισμούς την Κυριακή στις συγκεντρώσεις, την ώρα που οι μολύνσεις στις ΗΠΑ ξεπέρασαν τα 11.000.000, μία μόλις εβδομάδα αφότου ξεπέρασαν τα 10.000.000.

Η Johnson & Johnson ξεκίνησε μια νέα μεγάλης κλίμακας δοκιμή τη Δευτέρα για να τεστάρει το δύο δόσεων πειραματικό εμβόλιό της ενάντια στην COVID-19 και να αξιολογήσει τα πιθανά οφέλη για τη διάρκεια της προστασίας του με μια δεύτερη δόση.

Η εταιρεία σχεδιάζει να εντάξει 30.000 συμμετέχοντες στην έρευνα και να την τρέξει παράλληλα με τη δοκιμή της μίας δόσης με 60.000 συμμετέχοντες που ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον δήλωσε πως είναι απολύτως καλά αφότου ήρθε σε επαφή με άτομο που είχε κολλήσει κορονοϊό και πως θα κυβερνά μέσω Zoom την περίοδο των δύο εβδομάδων που θα βρίσκεται σε αυτοαπομόνωση.

«Αισθάνομαι τέλεια. Ξεχειλίζω από αντισώματα» δήλωσε ο Τζόνσον σε ένα βίντεο tweet.

Hi folks, I’ve been instructed by our NHS Test & Trace scheme to self-isolate for two weeks, after being in contact with someone with Covid-19.

I’m in good health and have no symptoms, and will continue to lead on our response to the virus & our plans to #BuildBackBetter pic.twitter.com/yNgIme8lOz

— Boris Johnson (@BorisJohnson) November 16, 2020