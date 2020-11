Παίκτης στοιχημάτισε υπέρ του Μπάιντεν και έβγαλε πάνω από μισό εκατομμύριο

Ένας Βρετανός έχει πολλούς λόγους να πανηγυρίζει την εκλογική επικράτηση του Τζο Μπάιντεν, καθώς το αποτέλεσμα των αμερικανικών εκλογών τον έκανε πλουσιότερο κατά μισό εκατ. λίρες (660.000 ευρώ).

Ένας δεύτερος το φυσάει και δεν κρυώνει, καθώς στοιχημάτισε υπέρ του Τραμπ και έχασε 3,8 εκατ. λίρες (4,2 εκατ. ευρώ).

Τεράστια ποσά παίχτηκαν στις αμερικανικές εκλογές, όπως δήλωσε ο Alex Kostin της Americangambler στη «Sun»: «Ένας παίκτης γιορτάζει ίσως περισσότερο από τους άλλους σήμερα το απόγευμα, καθώς στοιχημάτισε 1 εκατ. λίρες στον Μπάιντεν λίγες μέρες πριν από τις εκλογές, με πιθανότητες 8/15».

Ένας δεύτερος, πρώην τραπεζίτης κατά την εφημερίδα, στοιχημάτισε 3,8 εκατ. λίρες υπέρ της νίκης του Τραμπ, το μεγαλύτερο πολιτικό ποντάρισμα που έγινε ποτέ, και τα έχασε όλα. Αν είχε νικήσει βέβαια ο Ντόναλντ, θα έβγαζε κοντά στα 12,5 εκατ. ευρώ.

Στις ΗΠΑ τα πολιτικά στοιχήματα απαγορεύονται, κι έτσι το μοιραίο ποντάρισμα έγινε μέσω offshore στοιχηματικής εταιρίας στο Κουρασάο της Καραϊβικής.

Μεγάλο στοίχημα υπέρ του Τραμπ έβαλε και ο Νάιτζελ Φάρατζ, ο οποίος έσπευσε να το δείξει στο Twitter.

The first polls are closing and I am absolutely optimistic. pic.twitter.com/ryfTfmJctt

— Nigel Farage (@Nigel_Farage) November 3, 2020