Το ορθογραφικό λάθος του Τραμπ που προκάλεσε 60.000 tweets σε 45 λεπτά

Χλευαστικά σχόλια προκάλεσε το ορθογραφικό λάθος του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, όταν αντί να γράψει κάλπες στο Twitter (polls στα αγγλικά) έγραψε Πολωνοί (Poles).

«Είμαστε ΠΟΛΥ ψηλά, αλλά προσπαθούν να ΚΛΕΨΟΥΝ στις Εκλογές. Δεν πρόκειται να τους αφήσουμε να το κάνουν. Δεν μπορεί να καταμετρώνται οι ψήφοι όταν κλείσουν οι Πολωνοί!», έγραψε μετά από πολύωρη σιγή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο πρόεδρος αντικατέστησε λίγα λεπτά αργότερα τη λάθος λέξη, αλλά ήταν ήδη αργά καθώς οι χρήστες είχαν αντιληφθεί τι είχε συμβεί και περισσότερα από 60.000 tweets ανέφεραν τη λέξη «Πολωνοί» μέσα σε 45 λεπτά αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, επικαλούμενο το DPA.

Το ορθογραφικό λάθος χλευάστηκε διαδικτυακά και στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης με τον πολωνό ευρωβουλευτή και πρώην υπουργό Εξωτερικών Ράντοσλαβ Σικόρσκι να διερωτάται: «Πρώτα η εθνικιστική μας κυβέρνηση και τώρα @ο Ντόναλντ Τραμπ να θέλουν να κλείσουν τους Πολωνούς; Γιατί;».

Στο λάθος αναφέρθηκε και ο παρουσιαστής Jimmy Kimmel.

Dear @realDonaldTrump - you accidentally deleted this tweet about Poles pic.twitter.com/D5rQd5KMXN

— Jimmy Kimmel (@jimmykimmel) November 4, 2020