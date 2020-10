Τουρκία: Τουλάχιστον 4 νεκροί και δεκάδες εγκλωβισμένοι από τον φονικό σεισμό

Τουλάχιστον 4 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους από τον ισχυρό σεισμό των 6,7 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε με επίκεντρο τη Σάμο το μεσημέρι της Παρασκευής (30/10) και έγινε ιδιαίτερα αισθητός στην Τουρκία.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ αρκετοί πολίτες έχουν εγκλωβιστεί και τα σωστικά συνεργεία πραγματοποιούν έρευνες για τον εντοπισμό τους.

Οι τραυματίες μέχρι στιγμής έχει ανακοινωθεί πως είναι τουλάχιστον 120.

Ο κόσμος βγήκε από την πρώτη στιγμή στους δρόμους και στις πλατείες, με την αγωνία να είναι ζωγραφισμένη στα πρόσωπά τους.

Το κέντρο της πόλης δεν έχει υποστεί ζημιές και οι καταρρεύσεις των κτηρίων έχουν γίνει στα νότια προάστια, στις περιοχές Μπαϊρακλή και Μπορνόβα. Σε βίντεο που έχουν αναρτηθεί στο twitter φαίνονται οι καταρρεύσεις κτiρίων ενώ σε εξέλιξη είναι επιχειρήσεις διάσωσης. Επίσης, η πόλη κατά τη διάρκεια του σεισμού σκεπάστηκε από μεγάλα σύννεφα σκόνης.

Ο Τούρκος πρόεδρος σε ανάρτησή του στο Twitter αναφέρει «με όλα τα μέσα του κράτους μας είμαστε δίπλα στους πολίτες που έχουν πληγεί από το σεισμό. Αναλάβαμε δράση για να ξεκινήσουμε την απαραίτητη εργασία στην περιοχή με όλες τις σχετικές υπηρεσίες και τους υπουργούς».

Μάλιστα στις παράκτιες περιοχές, όπως στη Σμύρνη, η θάλασσα βγήκε στη στεριά κάτι που συνέβη και στη Σάμο, με τους κατοίκους να μιλάνε για μικρά τσουνάμι.

Η Προεδρία Διαχείρισης Καταστροφών και Εκτάκτων Καταστάσεων (AFAD) της Τουρκίας ανέφερε πως ο σεισμός ήταν μεγέθους 6,6 βαθμών, ενώ το Αμερικανικό Γεωφυσικό Ινστιτούτο (USGS) ανέφερε ότι ο σεισμός ήταν μεγέθους 7 βαθμών. Ο σεισμός σημειώθηκε γύρω στις 13:50 ώρα Ελλάδας και έγινε αισθητός κατά μήκος των τουρκικών ακτών και στη βορειοδυτική περιοχή του Μαρμαρά, σύμφωνα με ΜΜΕ.

Ο Αλί Γερλίκαγια, κυβερνήτης της Κωνσταντινούπολης, όπου έγινε επίσης αισθητός ο σεισμός, δήλωσε ότι προσώρας δεν έχει καταγραφεί καμία ζημιά στην οικονομική πρωτεύουσα της χώρας.

