Ιδού ο «Φυστίκης»: Κουτάβι με πρασινωπό τρίχωμα γεννήθηκε στην Ιταλία

Πέντε κουτάβια γέννησε στις 9 Οκτωβρίου ένα από τα οκτώ σκυλιά του Ιταλού αγρότη Κρίστιαν Μαλότσι, στο αγρόκτημά του στη Σαρδηνία.

Αντικρίζοντάς τα ωστόσο, εκείνος δεν πίστευε στα μάτια του, βλέποντας πως τα τέσσερα μικρά της Σπελάκια είχαν λευκή γούνα και το πέμπτο είχε πρασινωπή!

Κι έτσι το μικροσκοπικό κουτάβι βαφτίστηκε αμέσως Pistachio (Πιστάκιο, Φυστίκης),

Είναι εξαιρετικά σπάνιο για έναν σκύλο να γεννιέται με πρασινωπή γούνα, όπως εξηγεί το ΑΜΠΕ. Αυτό θεωρείται ότι συμβαίνει όταν ανοιχτόχρωμα κουτάβια έρχονται σε επαφή, μέσα στη μήτρα της μητέρας τους, με μια πράσινη χρωστική ουσία, την χολοπρασίνη. Αυτή είναι η ίδια ουσία που προκαλεί το πράσινο χρώμα στους μώλωπες.

Ωστόσο, το ιδιαίτερο χρώμα του Πιστάκιο δεν θα διαρκέσει για πάντα. Το ζωηρό πράσινο χρώμα της γούνας του την ημέρα της γέννησής του ξεθωριάζει μέρα με την ημέρα και θα συνεχίσει να ξεθωριάζει όσο μεγαλώνει.

Ενώ τα αδέλφια του και οι αδελφές του θα δοθούν σε νέα σπίτια, ο Μαλόκι θα κρατήσει τον Φυστίκη στο αγρόκτημά του και θα τον εκπαιδεύσει για να επιβλέπει τα πρόβατα μαζί με την μητέρα του, την Σπελάκια.

Όπως λέει ο Μαλότσι, σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς της πανδημίας το πράσινο χρώμα είναι το σύμβολο της ελπίδας και της τύχης, επομένως ίσως ήταν γραφτό ο Φυστίκης να φέρει το χαμόγελο στα πρόσωπα των ανθρώπων.

