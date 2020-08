Νέες φωτογραφίες του Oruc Reis με τη συνοδεία των φρεγατών δημοσιεύουν οι Τούρκοι

Το τουρκικό υπουργείο Άμυνας δημοσίευσε νέες φωτογραφίες του Oruc Reis, μαζί με τις φρεγάτες που το συνοδεύουν.

Συγκεκριμένα στον επίσημο λογαριασμό του υπουργείου Άμυνας στο twitter υπάρχουν τέσσερις φωτογραφίες του ερευνητικού πλοίου, αλλά και των τουρκικών σκαφών του πολεμικού ναυτικού.

«Οι φρεγάτες και οι κορβέτες του τουρκικού πολεμικού ναυτικού συνεχίζουν να παρέχουν προστασία και να συνοδεύουν το Oruc Reis στην διεξαγωγή των ερευνών του στη ζώνη θαλάσσιας δικαιοδοσίας της χώρας μας στην ανατολική Μεσόγειο» αναφέρει το μήνυμα.

Frigates and corvettes of the Turkish Naval Forces continue to resolutely provide escort and protection to R/V ORUC REİS that is conducting research in the maritime jurisdiction areas of our country in the Eastern Mediterranean. pic.twitter.com/YmPvWYichO

— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 20, 2020