Έτσι βομβαρδίστηκε η σημαντικότερη αεροπορική βάση της Τουρκίας στη Λιβύη

Ντόμινο εξελίξεων φαίνεται πως έχει προκαλέσει η αεροπορική επίθεση εναντίον της τουρκικής βάσης Αλ Ουατίγια στη Λιβύη. Αιγυπτιακό κανάλι, σύμφωνα με την εκπομπή «Live News» του Μega, παρουσίασε βίντεο από τη στιγμή της επιδρομής.

Σύμφωνα με πηγές του Στρατού της Λιβύης «τα πολεμικά αεροπλάνα κατάφεραν να εξουδετερώσουν το σύστημα το οποίο είναι τύπου Hawk» ενώ ο Υφυπουργός Άμυνας της Λιβύης σχολίασε πως «ο βομβαρδισμός στη βάση Αλ Ουατίγια διεξήχθη από άνανδρη ξένη αεροπορία που υποστηρίζει τον εγκληματία πολέμου Χαφτάρ».

Οι Τούρκοι φαίνεται πως «πιάστηκαν στον ύπνο» καθώς στον σχεδιασμό τους ήταν, η συγκεκριμένη βάση να αποτελέσει την σημαντικότερη αεροπορική βάση τους στην Λιβύη.

Λογαριασμός στο twitter που απηχεί τις θέσεις του Χαλίφα Χαφτάρ αναφέρει πως στον βομβαρδισμό έχουν σκοτωθεί και τραυματιστεί υψηλόβαθμοι Τούρκοι στρατιωτικοί.

• senior Turkish military officers were injured and killed in the airstrike on Alwitya

• Injury of Turkish intelligence commander in the al-Wataya operation room

• Injury of one of the commander’s Turkish military land operations#Libya #HoR #LNA pic.twitter.com/BG0uqWNXxC

— M.LNA (@LNA2019M) July 5, 2020