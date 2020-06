Σε διαθεσιμότητα αστυνομικός στη Νέα Υόρκη που έκανε κεφαλοκλείδωμα σε Αφροαμερικανό

Σε διαθεσιμότητα τέθηκε αστυνομικός στη Νέα Υόρκη μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο στο διαδίκτυο, στο οποίο φαίνεται να κάνει κεφαλοκλείδωμα σε έναν Αφροαμερικανό κατά τη διάρκεια σύλληψης.

Η αστυνομία της Νέας Υόρκης έχει απαγορεύσει αυτή την πρακτική από το 1993. Όμως ο φόνος του Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ κατά τη σύλληψή του από έναν λευκό αστυνομικό στη Μινεάπολις έφερε στο προσκήνιο ξανά τις πρακτικές που χρησιμοποιεί η αστυνομία, όπως σημειώνει το ΑΜΠΕ.

«Έπειτα από μια γρήγορη έρευνα από το Γραφείο Εσωτερικών Υποθέσεων ο αστυνομικός που εμπλέκεται σε αυτό το ανησυχητικό περιστατικό στο Κουίνς, όπου φαίνεται να χρησιμοποίησε κεφαλοκλείδωμα, τέθηκε σε διαθεσιμότητα» ανακοίνωσε ο επιθεωρητής της αστυνομίας της Νέας Υόρκης Ντέρμοτ Σι στο Twitter.

Dear @NYCMayor & @NYGovCuomo & @NYPDShea,

What are you going to do?

This is TODAY. 100th Precinct.

NYPD Officer David Afandor.

Badge #31730.

Choked a young Black man unconscious.

New York just made this a crime last week.

It’s been against NYPD policy for 20 years. pic.twitter.com/RuZ1wdlvIf

— Shaun King (@shaunking) June 21, 2020