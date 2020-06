Εικόνες από τη μεγάλη φωτιά σε αποθήκες στην Καλιφόρνια – Πληροφορίες ότι ανήκουν στην Amazon

Μία μεγάλη φωτιά ξέσπασε την Παρασκευή στις αποθήκες της Amazon στην Καλιφόρνια, σύμφωνα με το latimes.com.

Βίντεο που δημοσίευσε το αμερικανικό Μέσο στο twitter δείχνουν μεγάλες φλόγες και πυκνούς μαύρους καπνούς να βγαίνουν από το κτίριο.

UPDATE: Crews are continuing to battle a three-alarm commercial fire which broke out at an Amazon Distribution Center in Redlands early Friday morning. https://t.co/G1ezOiVKc5 pic.twitter.com/uqBFKJcC8e

Οι πυροσβέστες δίνουν μεγάλη μάχη, καθώς η φωτιά επεκτάθηκε και σε σταθμευμένα φορτηγά της εταιρείας.

WATCH: Redland firefighters battle a large 3-alarm blaze at a warehouse. There appear to be several Amazon semi-trucks parked outside. It's unclear if anyone is hurt or what caused the fire. LATEST HERE: https://t.co/7p6rAUFjiA pic.twitter.com/kYZcUfOgNT

— CBS Los Angeles (@CBSLA) June 5, 2020