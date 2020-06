«Πόλεμος» στην Antifa με το όπλο στο χέρι – Υποψήφια των Ρεπουμπλικάνων απειλεί

Με το όπλο στο χέρι, η υποψήφια των Ρεπουμπλικάνων Marjorie Taylor Greene, που διεκδικεί την εκπροσώπηση της Τζόρτζια σε λίγες ημέρες, στις προκαταρκτικές εκλογές του Ρεπουμπλικανικού κόμματος, στρέφεται κατά της Antifa και προειδοποιεί: «Μείνετε μακριά από την Τζόρτζια. Δεν θα κάψετε τις εκκλησίες μας, δεν θα λεηλατήσετε τις επιχειρήσεις μας, δεν θα καταστρέψετε τα σπίτια μας».

Σε ανάρτησή της στο Twitter γράφει πως η Antifa κήρυξε τον πόλεμο στη χώρα μας, και υπενθυμίζει την αποστροφή του Ντόναλντ Τραμπ, πως θα χαρακτηριστεί τρομοκρατική οργάνωση.

The United States of America will be designating ANTIFA as a Terrorist Organization.

«Αυτό είναι το μήνυμά μου στους τρομοκράτες Antifa» γράφει, την ώρα που οι ΗΠΑ συγκλονίζονται από βίαιες διαδηλώσεις αλλά και οργή για τη δολοφονία του Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ στη Μινεάπολη, στα χέρια αστυνομικών.

ANTIFA has declared war on our country.@realDonaldTrump responded by declaring them a domestic terrorist organization.

Here’s my message to ANTIFA terrorists:

Stay the HELL out of NW Georgia.

You won’t burn our churches, loot our businesses, or destroy our homes. pic.twitter.com/kBMh87G1ap

— Marjorie Taylor Greene For Congress🇺🇸 (@mtgreenee) June 2, 2020