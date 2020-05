«Ψυχρή» υποδοχή για την πρωθυπουργό του Βελγίου σε νοσοκομείο αναφοράς κορονοϊού

«Ψυχρή» υποδοχή επιφύλαξε το νοσηλευτικό προσωπικό ενός νοσοκομείου στις Βρυξέλλες στην πρωθυπουργό της χώρας Σοφί Βιλμές, γυρίζοντας τις πλάτες τους προς τα εκείνη, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής της στο μέτωπο της μάχης εναντίον της πανδημίας του νέου κορονοϊού.

Οι νοσηλευτές παρατάχθηκαν σε μια σειρά στην είσοδο του νοσοκομείου Saint Pierre στις Βρυξέλλες, όταν η Βιλμές έφθασε χθες και της γύρισαν επιδεικτικά την πλάτη, μόλις το κυβερνητικό όχημα εμφανίστηκε.

Wow powerful and very sad!

Healthcare professionals in Belgium turning backs as their PM arrives as a demonstration against the handling of the pandemic. Belgium has one of the higest #Covid19 death rates in the world.

