ΕΕ: Καμία δικαιολογία για την απόφαση διακοπής της χρηματοδότησης του ΠΟΥ

Την αντίδραση του επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ προκάλεσε η απόφαση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για αναστολή της χρηματοδότησης προς τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και μάλιστα εν μέσω πανδημίας.

Τη βαθιά του λύπη εξέφρασε μέσω Twitter ο Μπορέλ, τονίζοντας:

«Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία» για την απόφαση αυτή τη στιγμή που οι προσπάθειες του ΠΟΥ «είναι πιο απαραίτητες από ποτέ για να βοηθήσουν στον περιορισμό και τη μείωση (της εξάπλωσης) της πανδημίας του κορονοϊού.

«Μόνο ενώνοντας τις δυνάμεις μας μπορούμε να ξεπεράσουμε αυτή την κρίση που δεν γνωρίζει σύνορα», πρόσθεσε.

Deeply regret US decision to suspend funding to @WHO. There is no reason justifying this move at a moment when their efforts are needed more than ever to help contain & mitigate the #coronavirus pandemic. Only by joining forces we can overcome this crisis that knows no borders.

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) April 15, 2020