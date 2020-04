Γιατρός του ΠΟΥ προειδοποιεί: Ο κορονοϊός θα παραμείνει μέχρι να αναπτυχθεί εμβόλιο

Μπορεί η επέλαση του κορονοϊού να αναχαιτίζεται σε μεγάλο μέρος του πλανήτη -όχι παντού, δυστυχώς- ωστόσο παρά τις διεθνείς προσπάθειες για τον περιορισμό του, ο «πονοκέφαλος» για όλους θα συνεχίσει να υπάρχει, μέχρι να αναπτυχθεί ένα εμβόλιο.

Μέχρι να συμβεί κάτι τέτοιο, είναι πιθανό ο ιός να «καταδιώκει την ανθρώπινη φυλή για αρκετό καιρό», σύμφωνα με τον δρ. Ντέιβιντ Ναμπαρό από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

«Θα υπάρξουν μικρά κρούσματα που θα προκύψουν σποραδικά και θα σπάσουν τις άμυνές μας», δήλωσε ο γιατρός, ο οποίος στο παρελθόν έχει ασχοληθεί με την διαχείριση της επιδημίας του Έμπολα στη Δυτική Αφρική.

Οι κοινότητες που εφαρμόζουν «ένα είδος αμυντικής ασπίδας», η οποία θα συνεπαγόταν την ανίχνευση και την απομόνωση των κρουσμάτων τη στιγμή που εμφανίζονται για να περιοριστεί η διασπορά του ιού, θα είναι το... κλειδί, σύμφωνα με τον Ναμπαρό.

«Θα είναι απαραίτητο για κάθε χώρα να έχει αυτή τη δυνατότητα, γι' αυτό τις ενθαρρύνουμε να θέσουν σε εφαρμογή τώρα την ιχνηλάτηση και την απομόνωση. Αυτό θα διευκολύνει την χαλάρωση των lockdown και την πρόληψη περαιτέρω μαζικών εκδηλώσεων του ιού», σημείωσε ο επιστήμονας μέσω του NBC.

EXCLUSIVE: WHO Special Envoy David Nabarro tells #MTP that the coronavirus doesn't seem to come in "waves" like influenza. #IfItsSunday@davidnabarro: It's a virus that likely "stalks the human race for quite a long time to come" pic.twitter.com/3nVgfBLpXg

— Meet the Press (@MeetThePress) April 12, 2020