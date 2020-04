Νέα Ζηλανδία: Ο υπουργός Υγείας βγήκε για ποδήλατο βουνού εν μέσω lockdown λόγω κορονοϊού

Στην πρωθυπουργό της Νέας Ζηλανδίας Τζασίντα Άρντερν απολογήθηκε ο υπουργός Υγείας της χώρας Ντέιβιντ Κλαρκ, ο οποίος καταγράφηκε από περαστικό να κάνει mountain bike εν μέσω lockdown λόγω κορονοϊού.

Ο Κλαρκ, όπως αναφέρει η εφημερίδα Guardian, είπε στην Άρντερν πως το βράδυ της Τρίτης είχε βγει για ποδηλασία σε ένα πάρκο σε απόσταση δύο χιλιομέτρων από το σπίτι του- όπου και φωτογράφισε τον ίδιο και το βαν του, που έχει πάνω το πρόσωπό του και το όνομά του, ένας περαστικός.

«Μίλησα με τον υπουργό Υγείας χθες βράδυ, μου ζήτησε συγγνώμη» ανέφερε η πρωθυπουργός σε δήλωσή της.

«Προσδοκώ οι υπουργοί να τηρούν οι ίδιοι όσα ζητούμε από τους πολίτες να κάνουν. Ο κόσμος μπορεί να βγαίνει έξω για να πάρει αέρα και να μετακινηθεί σε μικρές αποστάσεις εάν χρειάζεται, αλλά έχουμε ζητήσει να αποφεύγονται δραστηριότητες κατά τις οποίες υπάρχει υψηλότερος κίνδυνος τραυματισμού, και ο υπουργός θα έπρεπε να είχε ακολουθήσει αυτή την οδηγία».

Η χώρα βρίσκεται σε lockdown για να περιορίσει την εξάπλωση του Covid-19, και οι Νεοζηλανδοί καλούνται να μένουν στα σπίτια τους και οι επιχειρήσεις να κλείσουν εκτός και αν προσφέρουν ουσιώδεις υπηρεσίες.

Μετά τη δημοσιοποίηση των εικόνων από το βαν του, ο Κλαρκ επιβεβαίωσε πως είχε πάει για ποδηλασία.

«Ήταν η μόνη μου ευκαιρία να βγω για να ασκηθώ με το φως της μέρας... Ο ποδηλατόδρομος δεν έχει ενδιαφέρον και χρησιμοποιείται πολύ από πεζούς και οικογένειες. Ξέρω πως τώρα δεν είναι η ώρα να κάνουμε άσκηση με αυξημένο κίνδυνο. Δεν θέλω να δώσω σε κανέναν την εντύπωση πως δεν παίρνω σοβαρά αυτά τα ζητήματα. Είναι για μένα μια υπενθύμιση να σκεφτώ προσεκτικά για το πώς να χωρέσω λίγη άσκηση μέσα στη νέα μου ρουτίνα».

«Πρέπει να δίνει το καλό παράδειγμα, κι αυτή τη φορά δεν το έκανε» είπε για τον Κλαρκ ο υπουργός Οικονομικών Γκραντ Ρόμπερτσον, σημειώνοντας πάντως πως δεν υπήρχε λόγο να παραιτηθεί και πως αρκεί η συγγνώμη του.

Σήμερα Παρασκευή η κυβέρνηση της Νέας Ζηλανδίας ανακοίνωσε 49 νέα κρούσματα και 22 ύποπτα κρούσματα στη χώρα, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό στα 868.

Coronavirus: Health Minister David Clark apologises to the prime minister for lockdown mountain bike ride https://t.co/fmQmcM2ukF pic.twitter.com/sPiGap5fkB

— Stuff (@NZStuff) April 3, 2020