Κορονοϊός στην Ιταλία: Έτσι εφαρμόζεται η καραντίνα, τι επιτρέπεται και τι όχι

Σε «κόκκινη ζώνη» έχει μετατραπεί όλη η Ιταλία, με την καραντίνα να ξεκινά από τον βορρά, όπου δημιουργήθηκε εστία των περισσότερων κρουσμάτων κορονοϊού, και να επεκτείνεται σε ολόκληρη τη χώρα.

Η νέα καθημερινότητα των περίπου εξήντα εκατομμυρίων Ιταλών περιλαμβάνει διάφορες απαγορεύσεις, όπως περιγράφει το Bloomberg. Και τα νέα περιοριστικά μέτρα προκάλεσαν πλήθος ερωτημάτων: Μπορώ να πάω στη δουλειά; Μπορώ να βγάλω βόλτα τον σκύλο μου; Μπορώ να επισκεφθώ ηλικιωμένους συγγενείς;

Για να απαντήσει στα νέα αυτά ερωτήματα, η κυβέρνηση εξέδωσε έναν οδηγό.

-Να πηγαίνουν στη δουλειά τους (αν και προτιμάται η εργασία εξ αποστάσεως, όποτε είναι δυνατό)

-Να κάνουν τζόγκινγκ (τα αθλήματα εξωτερικών χώρων είναι ΟΚ εφόσον ο καθένας ασκείται μόνος του)

-Να επισκέπτονται ηλικιωμένους συγγενείς

-Να πάρουν λεωφορείο, τρένο ή ταξί (αρκεί να είναι για να πάνε στη δουλειά)

-Να πηγαίνουν στο ταχυδρομείο και άλλες δημόσιες υπηρεσίες

-Να πηγαίνουν στις παμπ (αλλά μόνοι για φαγητό και ποτό και μόνο πριν τις 6 το απόγευμα)

-Να δουλεύουν στα αγροκτήματά τους

-Να πηγαίνουν για ψώνια (εκτός κι αν είναι για τρόφιμα, φάρμακα και είδη οικιακής χρήσης)

-Να πηγαίνουν στο γυμναστήριο (είναι ούτως ή άλλως κλειστά)

-Να πηγαίνουν στο σχολείο ή στο Πανεπιστήμιο (είναι κι αυτά κλειστά)

-Να πηγαίνουν σε θέατρα, σινεμά, μουσεία κι άλλους χώρους συναθροίσεων

-Να τρώνε έξω (καφέ κι εστιατόρια είναι ανοιχτά από τις 6 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα)

-Να παντρεύονται (λειτουργίες, γάμοι και κηδείες έχουν ανασταλεί)

-Να πάνε διακοπές

Italy and its 60.4 million inhabitants are in near-total lockdown. But what does that actually mean?

— Bloomberg (@business) March 11, 2020