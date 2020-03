Πέθανε ο Τζακ Γουέλς, ο άνθρωπος που έκανε κολοσσό την General Electric

O Jack Welch, ο πρώην CEO της General Electric, πέθανε σε ηλικία 84 ετών. Ο θάνατός του ανακοινώθηκε από τη γυναίκα του, Σούζι, σύμφωνα με το CNBC.

Κατά την περίοδο που ήταν στο «τιμόνι» της εταιρείας, η αξία της έφτασε από τα 12 δισ. δολάρια, στα 410 δισ. δολάρια. Ξεκίνησε να εργάζεται στην General Electric το 1960 ως χημικός μηχανικός. Το 1972 έγινε αντιπρόεδρος της εταιρείας πριν γίνει πρόεδρός της, το 1979. Από το 1981 μέχρι τη συνταξιοδότησή του, το 2001 είχε τον ρόλο του CEO.

Ήταν οικονομικός σύμβουλος του Ντόναλντ Τραμπ.

Remembering Jack Welch, known for his 20 years at the helm of General Electric. https://t.co/1WQPj2QRKp pic.twitter.com/CrURKGwlyv

