Δήμος Γιγαντάκης για 9χρονο: Δεν πιστεύω ότι είναι το μοναδικό παιδί που έχει αυτή την αντιμετώπιση

Το βίντεο του 9χρονου από την Αυστραλία που σπαράζει στο κλάμα και ζητά από τη μητέρα του ένα μαχαίρι για να αυτοκτονήσει γιατί δεν αντέχει άλλο το bullying για τον νανισμό από τον οποίο πάσχει έχει σηκώσει κύμα συμπαράστασης στο πρόσωπο του.

Ο μικρούλης ράγισε καρδιές στο βίντεο που δημοσιοποίησε η μητέρα του θέλοντας να δείξει με αυτόν τον τρόπο τα αποτελέσματα που έχει το bullying.

Διάσημοι καλλιτέχνες, πολιτικοί και εκπρόσωποι του αθλητισμού στέλνουν το δικό τους μήνυμα αγάπης στο παιδί.

Αξιοσημείωτο είναι πως ο κωμικός Μπραντ Γουίλιαμς ο οποίος έχει γεννηθεί με νανισμό συγκέντρωσε το ποσό των 130.000 δολαρίων ώστε το παιδί με τη μητέρα του να πάνε διακοπές στην Ντίσνεϊλαντ.

This makes me sick. I’ve been trying to get in touch with this family. If any of my Austrialian fans know this family. Please tell this wonderful boy that he has me and an army of friends all over the world that support him.

https://t.co/C860H7kfkS

— Brad Williams (@funnybrad) February 20, 2020