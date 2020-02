Ράγισε καρδιές το βίντεο με το αγοράκι θύμα bullying – Διάσημοι και μη στο πλευρό του

Τη στήριξή τους στον 9χρονο από την Αυστραλία, θύμα bullying, εκφράζουν άνθρωποι από όλο τον κόσμο, μετά την κυκλοφορία του βίντεο που αποτυπώνει την απόγνωση και την απελπισία του

Η Yarraka Bayle ήταν εκείνη που ανέβασε στα social media βίντεο με τον γιο της Quaden να κλαίει, έχοντας γίνει στόχος στο σχολείο του, επειδή πάσχει από νανισμό.

«Αυτό κάνει το bullying» λέει εκείνη στο βίντεο, στο οποίο ο μικρός λέει πως θέλει να βάλει τέλος στη ζωή του. Η μητέρα του Quaden περιγράφει το ανελέητο bullying που δέχεται καθημερινά ο γιος της. Η οικογένεια- Αβορίγινες της Αυστραλίας- ζει στο Κουίνσλαντ.

Το βίντεο, που έχει εκατομμύρια views, έφερε την έκφραση στήριξης στον 9χρονο και μηνύματα με το hashtag #WeStandWithQuaden.

Μεταξύ άλλων διασημοτήτων, ο ηθοποιός Χιου Τζάκμαν και ο μπασκετμπολίστας Ενές Καντέρ μίλησαν για το θέμα, ενώ γονείς σε άλλες χώρες ανέβασαν βίντεο-μηνύματα από τα παιδιά τους.

Quaden - you’ve got a friend in me. #BeKind @LokelaniHiga https://t.co/8dr3j2z8Sy pic.twitter.com/jyqtZYC953

«Quaden, είσαι πιο δυνατός από όσο ξέρεις» του είπε ο Τζάκμαν, «ό,τι και να γίνει έχεις στο πρόσωπό μου έναν φίλο».

«Αυτό είναι ένα από τα πιο σκληρά βίντεο που έχω δει» έγραψε ο Καντέρ από την πλευρά του. «Δεν υπάρχει θέση σε αυτόν τον κόσμο για τους bullies».

This is the one of the hardest video I’ve watched. 💔

A 9 year old boy wanting to kill himself due to bullying at school.

Please spread this around and send love to this little man.

No place in this world for bullies.

#WestandwithQuaden ♥️ https://t.co/9RCBCVn1dG

