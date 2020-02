Συναγερμός στο Λονδίνο: Αιματηρή επίθεση με μαχαίρι σε κεντρικό δρόμο

Ένας άνδρας οπλισμένος με μαχαίρι επιτέθηκε σε πολίτες σε κεντρικό δρόμο του Λονδίνου.

Σύμφωνα με αναφορές από βρετανικά ΜΜΕ ο δράστης είναι νεκρός από τα πυρά των αστυνομικών ενώ το περιστατικό χαρακτηρίζεται από την αστυνομία ως «τρομοκρατικό».

Στο σημείο βρίσκονται δυνάμεις των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης καθώς και η αστυνομία, με μάρτυρες να αναφέρουν για πολλά ασθενοφόρα και τους αστυνομικούς να φωνάζουν στους πολίτες να πάνε πίσω.

Όπως ανέφερε η Express ο δράστης φέρεται να άρπαξε το μαχαίρι από ένα κατάστημα πριν ξεκινήσει την επίθεσή του αδιακρίτως.

#INCIDENT A man has been shot by armed officers in #Streatham. At this stage it is believed a number of people have been stabbed. The circumstances are being assessed; the incident has been declared as terrorist-related. Please follow @metpoliceuk for updates

— Metropolitan Police (@metpoliceuk) February 2, 2020