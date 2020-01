Το Twitter εκτόξευσε τις πωλήσεις βιβλιοπωλείου που δεν είχε ούτε μία είσπραξη

Το βιβλιοπωλείο Petersfield Bookshop, στην πόλη Πέτερσφιλντ της Αγγλίας, που λειτουργεί εδώ και έναν αιώνα, πουλά αντίκες, μεταχειρισμένα και καινούρια βιβλία όμως στις 14 Ιανουαρίου δεν κατάφερε να πουλήσει ούτε ένα από αυτά.

Ο Ρόμπερτ Σάνσομ, ο οποίος εργάζεται στο βιβλιοπωλείο εδώ και 13 χρόνια, αποφάσισε να ανεβάσει ένα μήνυμα στο Twitter μπας και καταφέρει να σώσει την κατάσταση.

«...Ξεραΐλα... Ούτε ένα βιβλίο σήμερα... £0.00… Νομίζουμε ότι είναι ίσως η πρώτη φορά… Γνωρίζουμε ότι είναι μίζερο, αλλά αν θέλετε να μας βοηθήσετε, παρακαλώ βρείτε τις προσφορές μας στα Abebooks, όλα 25% κάτω, προς το παρόν...» έγραψε.

Το μήνυμα κοινοποιήθηκε από χιλιάδες λάτρεις των βιβλίων, μεταξύ άλλων και από τον συγγραφέα βιβλίων φαντασίας και επιστήμης, Νιλ Γκέιμαν, ο οποίος μοιράστηκε την ανάρτηση με τους 2,8 εκατομμύρια ακολούθους του.

We know its miserable out but if you'd like to help us out please find our Abebooks offering below, all at 25% off at the moment.... pic.twitter.com/Cn5uhYWw88

We think think this maybe the first time ever...

Μέσα σε μία νύχτα το βιβλιοπωλείο δέχθηκε πάνω από 300 μηνύματα με αιτήματα για την αγορά βιβλίων και παραγγελίες online αξίας 1.000 αγγλικών λιρών.

Μετά την επιτυχία, το κατάστημα σε ένα πρόσθετο tweet γνωστοποίησε:

«Τι νύχτα! Πνιγόμαστε με την καλή έννοια. Έχουμε 1.100 νέους ακόλουθους. Έχουμε πολλές online παραγγελίες βιβλίων. Έχουμε πάνω από 300 μηνύματα, με τα οποία μας ζητούν βιβλία. Θα απαντήσουμε σε όλους όσο πιο σύντομα μπορούμε, παρακαλούμε δείξτε κατανόηση. Σας ευχαριστούμε πολύ!».

What a night! We have been completely overwhelmed in a good way.

We have 1,100 new followers.

We have loads of online book orders.

We have over 300 messages, many asking after books. We will answer all as soon as we can, please bear with us

Thank you all so much!

— Petersfield Bookshop (@The_PBS) January 15, 2020