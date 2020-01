Σύροι μαχητές ταξιδεύουν στη Λιβύη

Βίντεο που δείχνει «Σύρους τρομοκράτες μαχητές» που μιλάνε σε τοπικές διαλέκτους της Συρίας, να επιβαίνουν σε αεροσκάφος με προορισμό τη Λιβύη για να πολεμήσουν στο πλευρό των δυνάμεων της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας (GNA) έδωσε στη δημοσιότητα ο ανεπίσημος λογαριασμός του Λιβυκού Εθνικού Στρατού (LNA) στο Twitter.

Στο βίντεο διακρίνονται ορισμένα άτομα χαμογελούν, ωστόσο άλλοι κρύβουν το πρόσωπό τους για να μη γίνουν γνωστές οι ταυτότητές τους.

Υπενθυμίζεται ότι πριν λίγες μέρες σε αποκλειστικό του δημοσίευμα ο βρετανικός Guardian αποκάλυπτε ότι έχουν αναπτυχθεί τουλάχιστον 2.000 Σύροι στρατιώτες για να πολεμήσουν στα μέτωπα της Λιβύης.

Video showing #GNA Syrian terrorist fighters, speaking in several regional dialects, apparently from the Turkish-backed "National Army," en route to fighting in Libya National Army.@USAEmbassyLibya @GhassanSalame @UNSMILibya #Libya #GNA #LNA #ليبيا #حفتر pic.twitter.com/0ZbVCkPz1l

— M.LNA (@LNA2019M) 18 Ιανουαρίου 2020