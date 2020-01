Ιρανός ΥΠΕΞ: Οι ΗΠΑ έχουν μέρος της ευθύνης για την τραγωδία με το Boeing

Στις ΗΠΑ επιρρίπτει ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν μέρος της ευθύνης για την τραγωδία με το ουκρανικό Boeing 737, στην οποία έχασαν τη ζωή τους 176 άνθρωποι.

Σε δηλώσεις του από το Νέο Δελχί, όπου μετέχει σε διάσκεψη για την ασφάλεια, ο Μοχαμάντ Τζαβάντ Ζαρίφ αναφέρθηκε στο ουκρανικό επιβατικό αεροσκάφος που καταρρίφθηκε «από λάθος» από το Ιράν την περασμένη Τετάρτη, ενώ αρχικά γινόταν λόγος για συντριβή του λόγω τεχνικού προβλήματος.

«Η άγνοια και η αλαζονεία των ΗΠΑ πυροδοτούν χάος στην περιοχή» σημείωσε. «Η καταστροφή αυτή είναι ένα ασυγχώρητο λάθος, για το οποίο πρέπει να εξασφαλιστεί ότι δεν θα ξανασυμβεί ποτέ» πρόσθεσε, αναφερόμενος στο ουκρανικό αεροσκάφος. Ωστόσο κατηγόρησε την κυβέρνηση Τραμπ ότι κοιτάζει μόνο τα δικά της συμφέροντα στη Μέση Ανατολή.

Ο Ζαρίφ έχει υιοθετήσει σκληρότερο ύφος από την υπόλοιπη ιρανική ηγεσία μετά την τραγωδία με το ουκρανικό αεροσκάφος, όπως σημειώνει το ΑΜΠΕ. Το Σάββατο, μετά την παραδοχή από τις ιρανικές ένοπλες δυνάμεις ότι το κατέρριψαν «από λάθος», ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών κατηγόρησε τον αμερικανικό τυχοδιωκτισμό στην περιοχή.

Αναφερόμενος παράλληλα στην συμφωνία του 2015 για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν με τις παγκόσμιες δυνάμεις, ο Ζαρίφ τόνισε ότι δεν είναι νεκρή και είναι από τις καλύτερες συμφωνίες που θα μπορούσε να οραματιστεί, εκφράζοντας αμφιβολίες για το πόσο θα μπορούσε να διαρκέσει μια νέα «συμφωνία Τραμπ».

«Οι ΗΠΑ δεν εφάρμοσαν τις δεσμεύσεις τους από την υπάρχουσα συμφωνία και τώρα έχουν αποσυρθεί. Είχα μια συμφωνία με τις ΗΠΑ και οι ΗΠΑ την έσπασαν. Αν έχω μια συμφωνία Τραμπ, πόσο καιρό θα διαρκέσει;» διερωτήθηκε.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον κάλεσε χθες τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να αντικαταστήσει την πυρηνική συμφωνία του 2015 με μια δική του νέα συμφωνία που θα εξασφαλίζει ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Η κυβέρνηση Τραμπ εγκατέλειψε το 2018 την διεθνή συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και έκτοτε έχει επιβάλει εκ νέου κυρώσεις στην Τεχεράνη.

Ο Τραμπ σημείωσε σε μήνυμά του στο Twitter ότι συμφωνεί με τον Τζόνσον πως υπάρχει ανάγκη για μια «συμφωνία Τραμπ».

Το Ιράν ενδιαφέρεται για τη διπλωματία, αλλά όχι για να διαπραγματευτεί με τις ΗΠΑ, πρόσθεσε ο Ζαρίφ, σημειώνοντας σε αυτό το πλαίσιο ότι η υπάρχουσα είναι από τις «καλύτερες συμφωνίες» που θα μπορούσε να οραματιστεί.

Χθες, Τρίτη, οι τρεις ευρωπαϊκές δυνάμεις που συνυπογράφουν τη διεθνή συμφωνία για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, η Γαλλία, η Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, ενεργοποίησαν τον μηχανισμό επίλυσης διαφορών που προβλέπεται από το κείμενο για να πείσουν το Ιράν να επιστρέψει στην τήρηση των δεσμεύσεών του που απορρέουν από την συμφωνία, σε μια κίνηση που θα μπορούσε ενδεχομένως να οδηγήσει εντέλει στην επαναφορά των κυρώσεων του ΟΗΕ κατά της Τεχεράνης.

Prime Minister of the United Kingdom, @BorisJohnson, stated, “We should replace the Iran deal with the Trump deal.” I agree!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 15, 2020