Τζέφρι Πάιατ: Πολιτικής και διπλωματικής σημασίας η υπογραφή για τον EastMed

Τη στήριξη της κυβέρνησης των ΗΠΑ στον αγωγό EastMed, μέσω της συμμετοχής της στην τριμερή συνεργασία Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ, επανέλαβε με ανάρτησή του στο Twitter ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Ελλάδα Τζέφρι Πάιατ, σημειώνοντας την πολιτική και διπλωματική σημασία αυτής της νέας συμφωνίας.

This is a true alliance in the Eastern Mediterranean that is economic and political, and it adds to the security and stability of the region. Again, not against anyone, but rather for the values and to the benefit of our citizens. pic.twitter.com/ZUk3fnluOP

— PM of Israel (@IsraeliPM) January 2, 2020