Πομπέο: Η επίθεση στην αμερικανική πρεσβεία στην Βαγδάτη ενορχηστρώθηκε από τρομοκράτες

Ως «έργο τρομοκρατών» χαρακτήρισε την «επίθεση» κατά της αμερικανικής πρεσβείας στη Βαγδάτη ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάικ Πομπέο, κατονομάζοντας ως εγκέφαλους δύο πρόσωπα που κατηγόρησε ότι υποστηρίζονται από «συμμάχους του Ιράν».

«Η σημερινή [σ.σ. χθεσινή] επίθεση ενορχηστρώθηκε από τρομοκράτες — τον Αμπού Μάχντι αλ Μουχάντις και τον Κάις αλ Χαζάλι — και υποστηρίχθηκε από συμμάχους του Ιράν, τον Χάντι αλ Αμάρι και τον Φάλεχ αλ Φαγιάντ», ανέφερε μέσω Twitter ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας.

«Όλοι τους φωτογραφήθηκαν μπροστά στην πρεσβεία μας», πρόσθεσε, συνοδεύοντας την ανάρτησή του με τρία φωτογραφικά στιγμιότυπα.

The attack today was orchestrated by terrorists – Abu Mahdi al Muhandis and Qays al-Khazali – and abetted by Iranian proxies – Hadi al Amari and Faleh al-Fayyad. All are pictured below outside our embassy. pic.twitter.com/2QfGGrfmDd

