Μις Αμερική 2020: Η 24χρονη επιστήμονας που ανέτρεψε τα δεδομένα

Η νικήτρια του διαγωνισμού για την ανάδειξη της Μις Αμερική 2020 έσπασε τα στερεότυπα, καθώς εκτός από την ομορφιά της, ξεχώρισε και για τις ακαδημαϊκές της επιδόσεις.

Η Καμίλ Σρίερ (Camille Schrier) που στέφθηκε Μις Αμερική 2020 την Πέμπτη το βράδυ ανάμεσα σε άλλες 49 συνδιαγωνιζόμενες στον τελικό που έγινε στο Κονέκτικατ, είναι ταυτόχρονα φοιτήτρια βιοχημείας στη Βιρτζίνια.

Όπως αναφέρει το CNN, η Σρίερ εντυπωσίασε τους κριτές με ένα πείραμα χημείας, φορώντας μία λευκή σχολή εργαστηρίου.

Η νέα Μις Αμερική συστήθηκε στο κοινό, λέγοντας ότι έχει στόχο να πάρει ντοκτορά στη Φαρμακευτική, ενώ έχει ήδη δύο πτυχία στις Φυσικές Επιστήμες.

Η 24χρονη Σρίερ κέρδισε υποτροφία αξίας 50.000 δολαρίων καθώς και τον τίτλο της Μις Αμερική για έναν χρόνο, με τις υποχρεώσεις αλλά και τα προνόμια που αυτός συνεπάγεται.

Κατά την αποδοχή του στέμματος η 24χρονη δήλωσε πως ελπίζει να «σπάσει τα στερεότυπα σχετικά με το σημαίνει να είσαι Μις Αμερική το 2020».

