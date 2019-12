Το ειρωνικό μήνυμα του Ντόναλντ Τραμπ: «Χαλάρωσε Γκρέτα, χαλάρωσε»

Με ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ειρωνεύεται την Γκρέτα Τούνμπεργκ για την «οργή» της για την κλιματική αλλαγή και τη συμβουλεύει «να χαλαρώσει» και να πάει σινεμά.

«Είναι γελοίο», έγραψε ο ένοικος του Λευκού Οίκου «συγχαίροντάς την» που ανακηρύχθηκε «πρόσωπο της χρονιάς» από το περιοδικό Time.

«Η Γκρέτα πρέπει να μάθει να διαχειρίζεται την οργή της και μετά να πάει να δει μια καλή παλιά ταινία με έναν-μία φίλο-φίλη!», συνέχισε ο Τραμπ.

«Χαλάρωσε Γκρέτα, χαλάρωσε!», έγραψε ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας που απέσυρε την χώρα του από την συμφωνία του Παρισιού, όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

So ridiculous. Greta must work on her Anger Management problem, then go to a good old fashioned movie with a friend! Chill Greta, Chill! https://t.co/M8ZtS8okzE

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 12, 2019