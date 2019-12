Ινδία: Η απελπισία των εγκλωβισμένων στο φλεγόμενο εργοστάσιο, τηλεφωνούσαν σε συγγενείς και ζητούσαν βοήθεια

Η πιο φονική φωτιά που έχει ξεσπάσει στο Νέο Δελχί εδώ και πάνω από είκοσι χρόνια ήταν αυτή που ξέσπασε το πρωί της Κυριακής σε εργοστάσιο που έφτιαχνε τσάντες και είχε ως αποτέλεσμα να βρουν τραγικό θάνατο 43 εργαζόμενοι.

Ο ιδιοκτήτης και ο διευθυντής του εργοστασίου συνελήφθησαν σήμερα.

Την ώρα της φωτιάς περισσότεροι από 100 εργάτες κοιμόντουσαν στο τετραώροφο κτίριο, το οποίο ήταν γεμάτο εύφλεκτα υλικά όπως χαρτί, πλαστικό και χαρτόνια, καθώς κατασκεύαζε σχολικές τσάντες και παιχνίδια.

Τα υλικά αυτά τροφοδοτούσαν επί ώρες την πυρκαγιά, η οποία άργησε να τεθεί υπό έλεγχο.

«Έχουμε συλλάβει τον ιδιοκτήτη και τον διευθυντή του εργοστασίου όπου ξέσπασε η πυρκαγιά και έχουμε ξεκινήσει έρευνα η οποία θα ολοκληρωθεί σύντομα» δήλωσε ο Μαντίπ Σίνγκ Ραντχάβα εκπρόσωπος της αστυνομίας του Νέου Δελχί.

Οι περισσότεροι εργάτες διέμεναν στο εργοστάσιο και μαγείρευαν εκεί. Η εφημερίδα The Indian Express ανέφερε ότι ένα από τα θύματα τηλεφώνησε σε γείτονά του στην γενέτειρά του στην κεντρική Ινδία για να του πει ότι είναι παγιδευμένος και θα πεθάνει σύντομα, και του ζήτησε να προσέχει την οικογένειά του.

Οικογένειες των θυμάτων διηγήθηκαν ότι έλαβαν τηλεφωνήματα στις πέντε το πρωί από τους απελπισμένους συγγενείς τους οι οποίοι καλούσαν σε βοήθεια.

Τα πυροσβεστικά οχήματα δυσκολεύθηκαν πάρα πολύ να φτάσουν στο φλεγόμενο κτίριο λόγω των μικρών και στενών δρόμων της συνοικίας.

Ένας επιζών, ο Σάμπι Αμπάς, μόλις είχε τελειώσει τη βάρδιά του όταν ξέσπασε η πυρκαγιά και ετοιμαζόταν να κοιμηθεί όταν άκουσε ουρλιαχτά από τον τρίτο όροφο: «Έτρεξα στο ισόγειο και είδα καλώδια του ηλεκτρικού ρεύματος να κρέμονται καιόμενα και μαύρο καπνό να απλώνεται στον διάδρομο». Ο άνδρας αυτός κατάφερε να γλιτώσει μαζί με τη γυναίκα και τις κόρες του, όπως μεταδίδει το ΑΜΠΕ.

Τα θύματα είναι «εργάτες που κοιμόντουσαν μέσα σε αυτό το κτίριο» σύμφωνα με τον αναπληρωτή επικεφαλής της πυροσβεστικής του Νέου Δελχί.

Περισσότεροι από 150 πυροσβέστες μάχονταν με τις φλόγες επί σχεδόν πέντε ώρες προκειμένου να θέσουν την πυρκαγιά υπό έλεγχο.

Σε πολλές ινδικές πόλεις εργοστάσια και μικρές μονάδες παραγωγής βρίσκονται σε παλιές συνοικίες όπου οι τιμές των ακινήτων είναι χαμηλές. Τη νύχτα, τα κτίρια αυτά χρησιμοποιούνται ως κοιτώνες για τους φτωχούς εργάτες, στην πλειονότητά τους μετανάστες, οι οποίοι με αυτό τον τρόπο καταφέρνουν να εξοικονομήσουν χρήματα. Στην περίπτωση του εργοστασίου στο Νέο Δελχί οι περισσότεροι εργάτες κατάγονταν από το κρατίδιο Μπιχάρ, ένα από τα πιο φτωχά της Ινδίας, και κέρδιζαν μόλις 1.000 ρουπίες τον μήνα, δηλαδή 14 δολάρια.

Οι τοπικές αρχές έχουν ανακοινώσει επισήμως ότι 43 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί. Η αστυνομία και οι πυροσβέστες αναφέρουν ότι τουλάχιστον 58 άλλοι διασώθηκαν.

«Όταν ξέσπασε η πυρκαγιά οι άνθρωποι δεν γνώριζαν πώς να βγουν» από το κτίριο, διηγήθηκε ένας από τους αυτόπτες μάρτυρες της τραγωδίας.

Σύμφωνα με γείτονες, το κτίριο είχε μόνο μία κεντρική είσοδο και σε κάθε όροφο υπήρχαν είκοσι δωμάτια. Κάθε όροφος συνδεόταν με τον άλλο με εσωτερική σκάλα, κάτι που καθιστούσε την εκκένωση του εργοστασίου δύσκολη.

«Τα περισσότερα θύματα πέθαναν από ασφυξία» σύμφωνα με εκπρόσωπο της Αστυνομίας.

Ο μεγάλος απολογισμός των νεκρών εξηγείται και από το γεγονός ότι οι πυροσβέστες δυσκολεύτηκαν να φτάσουν στους εγκλωβισμένους εξαιτίας των στενών δρόμων γύρω από το κτίριο.

Κάποιοι αυτόπτες μάρτυρες έκαναν λόγο για την παρουσία στον πρώτο όροφο του κτιρίου μη προστατευμένων καλωδίων του ηλεκτρικού. Ορισμένοι εκτιμούν ότι αυτή ενδέχεται να είναι η αιτία της πυρκαγιάς, η οποία στη συνέχεια επεκτάθηκε σε όλο το δαιδαλώδες κτίριο.

Ο επικεφαλής του Νέου Δελχί Αρβίντ Κεζριουάλ ανακοίνωσε ότι οι οικογένειες των θυμάτων θα λάβουν αποζημίωση 1 εκ. ρουπίες (13.933 δολάρια).

