Μετά την έντονη αντίδραση του Παναγιώτη Λαφαζάνη σχετικά με τα όσα βλέπουν το φως της δημοσιότητας σχετικά με το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, στο οποίο αναφέρονται υποτιθέμενες συναντήσεις και αξιολογήσεις προσώπων της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, και ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Άμυνας, Κώστας Ήσυχος, προχώρησε σε κατηγορηματική διάψευση.

Συγκεκριμένα, ο κ. Ήσυχος διέψευσε τα όσα περιγράφει στο βιβλίο του «Ιθάκη» ο Αλέξης Τσίπρας περί φημολογούμενης συνάντησης με τον Μεντβέντεφ, σύμφωνα με όσα αποκάλυψε η εφημερίδα Documento.

«Ουδέποτε βρέθηκα σε ένα τέτοιο ταξίδι, εκείνη την περίοδο ήμουν με τον Αποστολάκη στη Βραζιλία», δήλωσε ο κ. Ήσυχος στον ραδιοφωνικό σταθμό της Θεσσαλονίκης Status FM 107.7.

Σχολιάζοντας και τα περί επιστροφής του Αλέξη Τσίπρα στην κεντρική πολιτική σκηνή, είπε ότι ο πρώην πρωθυπουργός το βλέπει περισσότερο ως επάγγελμα παρά ως κοινωνικό λειτούργημα.