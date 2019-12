Φωτιά σε εργοστάσιο με τσάντες στην Ινδία, φρικτός θάνατος για 43 εργαζόμενους

Τραγικό θάνατο βρήκαν 43 άνθρωποι στην Ινδία όταν ξέσπασε φωτιά σε εργοστάσιο όπου φτιάχνονταν τσάντες στο Νέο Δελχί.

Η φωτιά εκδηλώθηκε το πρωί της Κυριακής στο τετραώροφο κτίριο, στην παλιά συνοικία της πόλης.

Όπως μεταδίδει το BBC, τουλάχιστον εκατό άνθρωποι κοιμούνταν μέσα στο εργοστάσιο, το οποίο παράγει κυρίως σχολικές τσάντες, όταν ξέσπασε η φωτιά. Πάνω από εξήντα διασώθηκαν.

Ο πρωθυπουργός της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι χαρακτήρισε «τρομακτική» τη φωτιά και εξέφρασε τα συλλυπητήριά του.

The fire in Delhi’s Anaj Mandi on Rani Jhansi Road is extremely horrific. My thoughts are with those who lost their loved ones. Wishing the injured a quick recovery. Authorities are providing all possible assistance at the site of the tragedy.

— Narendra Modi (@narendramodi) December 8, 2019