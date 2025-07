Το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε την Παρασκευή την επιβολή πρωτοφανούς δέσμης κυρώσεων κατά του προέδρου της Κούβας, Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ, με αφορμή τη συμπλήρωση τεσσάρων ετών από τις μαζικές αντικυβερνητικές διαδηλώσεις που συγκλόνισαν τη χώρα.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ έθεσε σε εφαρμογή περιορισμούς στις θεωρήσεις διαβατηρίου σε βάρος ιδίως του επικεφαλής του κομμουνιστικού κόμματος και της κυβέρνησης της Κούβας, για «τον ρόλο του στη βαρβαρότητα του καθεστώτος εναντίον του λαού του», ανέφερε ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο μέσω X κι επιβεβαίωσαν οι υπηρεσίες του με ανακοίνωσή τους.

Four years since the Cuban regime’s brutal crackdown on protestors, @StateDept is restricting visas for Cuban regime figureheads @DiazCanelB, López Miera, Álvarez Casas, and their cronies for their role in the Cuban regime’s brutality toward the Cuban people. The @StateDept also…