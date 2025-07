Ένας εργάτης γης έχασε τη ζωή του από τραύματα που υπέστη στη διάρκεια επιχείρησης της ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) σε περιοχές με νόμιμες καλλιέργειες κάνναβης κοντά στο Λος Άντζελες.

Κατά τη διάρκεια της εφόδου ξέσπασαν επεισόδια μεταξύ αστυνομικών δυνάμεων και διαδηλωτών, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε την Παρασκευή αμερικανική συνδικαλιστική ένωση.

UPDATE: we tragically can confirm that a farm worker has died of injuries they sustained as a result of yesterday’s immigration enforcement action. https://t.co/Pq3rMmzZJR

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε την τραγική είδηση ότι εργάτης σε αγρόκτημα πέθανε εξαιτίας των τραυμάτων που υπέστη ως αποτέλεσμα της χθεσινής εφόδου (της αστυνομικής υπηρεσίας) ελέγχου της μετανάστευσης», ανέφερε μέσω X η οργάνωση United Farm Workers.

ICE doesn’t serve the people. ICE serves empire. This is Ventura County. This is state-sponsored terror. pic.twitter.com/oCKlF7EUfC

Η έφοδος έγινε προχθές Πέμπτη στην Καρπιντερία και στην Καμαρίλο, δυο αγροτικές κοινότητες της κομητείας Βεντούρα, κάτι παραπάνω από μια ώρα οδικώς από το Λος Άντζελες.

Federal ICE agents are in a tense standoff with anti-ICE protesters during an immigration raid at a cannabis farm in Ventura County, California, on July 10, 2025, as reported by The Ventura County Star and CNN. This underscores ongoing tensions over immigration enforcement, with… pic.twitter.com/MnIrOoNqQB