Συγκλονίζουν οι αποκαλύψεις που κάνει ο Σπύρος Μαρτίκας για την εγκληματική οργάνωση που εξαπατούσε οικονομικά πολίτες, θύμα της οποίας ήταν και ο ίδιος. Αναφερόμενος στον απατεώνα επιχειρηματία, ο οποίος είναι ιδιαίτερα γνωστός και ιδιοκτήτης κέντρων σπα, ο κ. Μαρτίκας υποστήριξε πως «ήταν ο διοργανωτής του στημένου τζόγου που έχασε 250.000 ευρώ ο Παντελίδης πριν σκοτωθεί».

Ο κ. Μαρτίκας, επιχειρηματίας στον χώρο των φαρμακείων και πρώην παίκτης ριάλιτι, σε δηλώσεις που έκανε στην εκπομπή Livenews, έφερε στο φως της δημοσιότητας ακόμη περισσότερα στοιχεία για την υπόθεση: «Ο κύριος δεν είναι καινούργιος, είναι ο νούμερο ένα για παράνομα στημένα παιχνίδια τζόγου σε βίλες στην Αθήνα. Νοίκιαζε βίλες για να μην έχει λέσχες και δίνει στόχο. Είχε μπράβους έξω από τις βίλες και μέσα παίζονταν πολλά παράνομα παιχνίδια. Ο ίδιος τα καυχιέται παντού. Είπα στη ΓΑΔΑ ξεσκονίστε το κινητό του, θα βρείτε εγκλήματα. Καυχιόταν σε κορίτσια που δούλευαν τότε στο κατάστημά του γιατί είχε ένα “δείτε πώς ιδρώνει ο Παντελής Παντελίδης” την βραδιά που πέθανε. Θρήνησε όλη η Ελλάδα ένα νέο ταλέντο εξαιτίας αυτού του εγκληματία. Πιστεύω στη Δικαιοσύνη, δεν θα μείνει τίποτα κρυφό. Ας με σκοτώσουν σήμερα το βράδυ. Νιώθω ικανοποιημένος και έχω ήσυχη τη συνείδησή μου», ανέφερε ο Σπύρος Μαρτίκας.

Όπως είπε ακόμη, «του έστησε τραπέζι και έχασε 250.000. Έτσι πήγε και πέθανε ο Παντελίδης». «Αυτός που συνελήφθη έστηνε λέσχες με παράνομα παιχνίδια τζόγου και ήταν το τραπέζι στημένο με δικούς του για να φάνε από τον Παντελή Παντελίδη ό,τι λεφτά είχε. Στημένο παιχνίδι τζόγου. Και έφυγε, ήπιε, αγχώθηκε, ίδρωσε και πέθανε. Οι πληροφορίες μου λένε πως ήταν γύρω στις 250.000 ευρώ». «Να γελάει, να βγάζει φωτογραφίες και να δείχνει την επόμενη ημέρα στα κορίτσια στο μαγαζί “δείτε πώς ιδρώνει ο Παντελίδης;”. Να έχει πεθάνει και ο άλλος να καυχιέται, να μου λένε τα κορίτσια πώς τα περιέγραφε ο ίδιος και να μην πιστεύω τι ακούω», ανέφερε.

Πώς προσέγγισε τον κ. Μαρτίκα ο απατεώνας επιχειρηματίας

Σε δηλώσεις που έκανε χθες και στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» είπε: «Δεν εξαπατήθηκα μόνο εγώ, είναι πολλά τα θύματα. Η απάτη είναι τεράστια, είναι μια εγκληματική οργάνωση με δομή και ευφυέστατο σχέδιο», δήλωσε ο Σπύρος Μαρτίκας.

Ο επιχειρηματίας αποκάλυψε πως το πρόσωπο που τον προσέγγισε ήταν ο ιδιοκτήτης καταστημάτων μασάζ που χρησιμοποιούσε τις επιχειρήσεις αυτές ως «βιτρίνα» για ξέπλυμα χρήματος που προερχόταν από τις απάτες. Όπως ανέφερε, το σχέδιο «εξυφαινόταν» για μεγάλο χρονικό διάστημα. «Με πλεύριζε πάνω από τρία χρόνια για να με οδηγήσει σε αυτήν την απάτη, μου πουλούσε εμπιστοσύνη, εκτίμηση, σεβασμό».

Σύμφωνα με την καταγγελία του Σπύρου Μαρτίκα, ο φερόμενος ως μέλος του κυκλώματος παρουσιαζόταν ως ευυπόληπτος πολίτης με «υψηλές» γνωριμίες, προκειμένου να κερδίσει την εμπιστοσύνη των θυμάτων. Για να το αποδείξει αυτό, επέδειξε φωτογραφίες με υπουργούς και βουλευτές.

«Έκλεβε φωτογραφίες με υπουργούς και βουλευτές για να τις πλασάρει στα θύματά του». Αφού κέρδιζε την εμπιστοσύνη των θυμάτων τους, «τούς έβαζε να επενδύουν και μετά εξαφανίζονταν τα λεφτά», δήλωσε ο Μαρτίκας. Επιπλέον, το κύκλωμα έδινε στους εξαπατημένους πλαστές επιταγές και λίρες για να καθυστερήσει ή να παραπλανήσει την αποκάλυψη της απάτης.