Έσσεξ: Ένας 12χρονος νεκρός από το αυτοκίνητο που παρέσυρε παιδιά

Ένας 12χρονος πέθανε στο Έσσεξ όταν αυτοκίνητο παρέσυρε πολλά παιδιά κοντά σε σχολείο.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, ένα παιδάκι έχασε τη ζωή του, η αστυνομία ξεκίνησε έρευνα για ανθρωποκτονία ενώ ο δράστης παραμένει άφαντος.

Άλλοι πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν το όχημα έπεσε πάνω σε μια ομάδα παιδιών έξω από το Λύκειο Ντέμπντεν. Μεταξύ αυτών είναι τρία αγόρια ηλικίας 13 και 15 χρονών, μια 16χρονη μαθήτρια και μια 53χρονη γυναίκα. Τα τραύματά τους πάντως δεν είναι τόσο σοβαρά ώστε να απειλείται η ζωή τους.

Το περιστατικό συνέβη όταν ένα αυτοκίνητο ανέβηκε στο πεζοδρόμιο και τα παρέσυρε έξω από το σχολείο τους στο Λόουτον του Έσσεξ, όπως ανέφεραν η αστυνομία και αυτόπτες μάρτυρες.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις καθώς και πολλά ασθενοφόρα έσπευσαν στο Λύκειο Ντέμπντεν. Ο δρόμος όπου βρίσκεται το σχολείο έχει κλείσει και προς τις δύο κατευθύνσεις. Η αστυνομία απέκλεισε την περιοχή και κάλεσε τους κατοίκους να την αποφεύγουν.

