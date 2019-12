Πανικός στο Έσσεξ από αυτοκίνητο που έπεσε πάνω σε παιδιά, υπάρχουν τραυματίες

Συναγερμός σήμανε στις βρετανικές Αρχές καθώς ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε παιδιά σε Λύκειο στο Έσσεξ.

Σύμφωνα με τα βρετανικά Μέσα, υπάρχουν τραυματίες από ένα αυτοκίνητο που ανέβηκε στο πεζοδρόμιο και παρέσυρε παιδιά έξω από το σχολείο τους στο Λόουτον του Έσεξ, όπως ανέφεραν η αστυνομία και αυτόπτες μάρτυρες.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις καθώς και πολλά ασθενοφόρα έσπευσαν στο Λύκειο Ντέμπντεν. Ο δρόμος όπου βρίσκεται το σχολείο έχει κλείσει και προς τις δύο κατευθύνσεις. Η αστυνομία απέκλεισε την περιοχή και κάλεσε τους κατοίκους να την αποφεύγουν.

In Loughton - been shocking incident bit earlier with schoolchildren injured when car mounted pavement. Huge police presence still on scene. pic.twitter.com/lQejaEgA9M

Ένας γονέας, η κόρη του οποίου παρασύρθηκε από το αυτοκίνητο, είπε στο Essex Live ότι «ένα Ford KA ανέβηκε στο πεζοδρόμιο από πίσω της» και χτύπησε δύο αγόρια. «Ήταν φρικτό να το βλέπεις. Όλοι έπαθαν σοκ».

Σύμφωνα με τον μάρτυρα, το αυτοκίνητο δεν σταμάτησε, αλλά συνέχισε την πορεία του.

Η αστυνομία, με ανάρτησή της στο Twitter, ζήτησε από τυχόν μάρτυρες να παράσχουν όποια πληροφορία διαθέτουν για το συμβάν. «Καλούμε τον κόσμο να μην κάνει εικασίες για τις συνθήκες ή τα πρόσωπα που εμπλέκονται.

Πρέπει να βεβαιωθούμε ότι η ενημέρωσή μας είναι ακριβής», τόνισε στο μήνυμα αυτό.

We remain at the scene of this collision in #Loughton and the picture is fast moving. We would urge people not to speculate on the circumstances or people involved. We must make sure our updates are accurate.

In the meantime any witnesses please follow the request below. https://t.co/jSmj0Pywja

— Essex Police (@EssexPoliceUK) December 2, 2019