Πέντε νεκροί από φωτιά σε κτίριο στη Μινεάπολη

Πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι τέσσερις τραυματίστηκαν από την πυρκαγιά που ξέσπασε σε πολυόροφο κτίριο στη Μινεάπολη των ΗΠΑ, όπως έγινε γνωστό από τις τοπικές αρχές.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ η πυρκαγιά έχει τεθεί υπό έλεγχο, σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία της πόλης.

Η φωτιά ξεκίνησε νωρίς το πρωί σήμερα από τον 14ο όροφο ενός κτιρίου με συνολικά 24 ορόφους, σε μια συνοικία πολύ κοντά στο κέντρο της πόλης, είπε ο αρχηγός της πυροσβεστικής Τζον Φράτελ στους δημοσιογράφους.

Ο πυκνός καπνός εξαπλώθηκε στον 16ο και τον 17ο όροφο του κτιρίου, το οποίο εκκενώθηκε.

A high-rise apartment building fire in Minneapolis has killed at least five people and sent others to the hospital. https://t.co/5aR3lsda6B

— WTHR.com (@WTHRcom) November 27, 2019