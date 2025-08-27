Αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (26/8) στην περιοχή της Ροδίτσας Λαμίας, όταν, κατά τη διάρκεια εργασιών φυσικού αερίου στην οδό Κωνστ. Θάνου, οι εκσκαφές αποκάλυψαν βλήματα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Του ανταποκριτή μας από το lamiareport.gr στη Στερεά Ελλάδα

Στο σημείο κλήθηκε η αστυνομία και με τη σειρά της ειδοποιήθηκε η 695 Αποθήκη Βάσης Πυρομαχικών που βρίσκεται στο Αυλάκι Στυλίδας και διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό.

Πράγματι στο σημείο βρέθηκαν έμπειροι πυροτεχνουργοί της 695 ΑΒΠ που πραγματοποίησαν αναγνώριση στον χώρο και περισυνέλλεξαν πέντε βλήματα που ήταν κατάλοιπα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Με ελεγχόμενη έκρηξη καταστράφηκαν τα βλήματα του Β’ Παγκόσμιου που εντοπίστηκαν στη Λαμία

Τα βλήματα μεταφέρθηκαν το πρωί με κάθε μέτρο ασφαλείας στο πεδίο βολής στην Αγριλιά Λαμίας όπου και καταστράφηκαν με ελεγχόμενη έκρηξη.

Δείτε βίντεο από την καταστροφή των βλημάτων:

Ο χώρος αποδόθηκε και πάλι «καθαρός» στο συνεργείο προκειμένου να συνεχιστούν οι εργασίες και χωρίς να υπάρχει κίνδυνος για την ασφάλεια εργαζομένων και κατοίκων.