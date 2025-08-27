Μια ανακάλυψη που θα μπορούσε να ξαναγράψει την ανθρώπινη ιστορία ενδέχεται να έκαναν αρχαιολόγοι, καθώς φαίνεται πως βρήκαν στοιχεία που φανερώνουν την ύπαρξη ενός προηγμένου πολιτισμού που εξαφανίστηκε από έναν παγκόσμιο κατακλυσμό πριν από 20.000 χρόνια.

Η Daily Mail γράφει πως οι ανασκαφές στο Τελ Φάρα του Ιράκ τη δεκαετία του 1930 αποκάλυψαν οικισμούς που χρονολογούνται πριν από περισσότερα από 5.000 χρόνια, μια περίοδο γνωστή για την εμφάνιση της σφηνοειδούς γραφής, της κεντρικής διακυβέρνησης και της πολύπλοκης αστικής οργάνωσης. Οι ερευνητές θεωρούν πως το Τελ Φάρα ήταν μια βασική πόλη-κράτος των Σουμερίων που προσφέρει σημαντικά στοιχεία για τον πρώιμο πολιτισμό, τα εμπορικά δίκτυα και τις διοικητικές πρακτικές τους.

Ωστόσο, κάτω από τους οικισμούς, οι ερευνητές ανακάλυψαν ένα παχύ στρώμα κίτρινου πηλού και άμμου που φαίνεται να υποδηλώνει πως μια τεράστια πλημμύρα προηγήθηκε των γνωστών οικισμών.

Η Mail γράφει πως τέτοιου είδους στρώματα συνήθως εντοπίζονται σε εδάφη που ήταν κατοικημένα, γεγονός που αυξάνει την πιθανότητα ένας ακόμη παλαιότερος πολιτισμός να έχει θαφτεί κάτω από τα νερά.

Παρόμοια ίχνη από πλημμύρες έχουν εντοπιστεί στην Ουρ και την Κις στη Μεσοποταμία, στη Χαράππα, ακόμη και σε αρχαίους οικισμούς του Νείλου στην Αίγυπτο, κάτι που υποδηλώνει ότι ολόκληροι πολιτισμοί μπορεί να εξαφανίστηκαν από ξαφνικές πλημμύρες. Ο ανεξάρτητος ερευνητής Ματ ΛαΚρουά δήλωσε στην Daily Mail ότι τα γεωλογικά αρχεία υποδεικνύουν ότι συνέβη μια παγκόσμια καταστροφή πριν από περίπου 20.000 χρόνια.

Η μελέτη των πυρήνων πάγων αποκαλύπτει απότομες κλιματικές μεταβολές, συμπεριλαμβανομένης της Νεότερης Δρυάς πριν από περίπου 12.800 χρόνια, κάτι που ορισμένοι ερευνητές πιστεύουν ότι μπορεί να προκάλεσε τις καταστροφικές πλημμύρες. Ωστόσο, οι περισσότεροι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι αν και η Νεότερη Δρυάς προκάλεσε σημαντικές περιφερειακές κλιματικές μεταβολές, δεν υπάρχουν στοιχεία που να υποδηλώνουν πως συνέβη κάποιος παγκόσμιος κατακλυσμός που εξαφάνισε κάποιον προηγμένο πολιτισμό.

Οι επικριτές της θεωρίας επίσης αναφέρουν πως οι περισσότεροι άνθρωποι που ζούσαν στην Παλαιολιθική εποχή ήταν οργανωμένοι σε μικρές, νομαδικές ομάδες κυνηγών-τροφοσυλλεκτών και όχι σε πολύπλοκες κοινωνίες. Πάντως, αν και οι περισσότεροι επιστήμονες απορρίπτουν το σενάριο ενός παγκόσμιου κατακλυσμού, ο ΛαΚρουά υποστήριξε ότι υπάρχουν στοιχεία που υποδεικνύουν μια παλαιότερη, πολύ μεγαλύτερη καταστροφή. Συγκεκριμένα, χρονολόγησε αυτόν τον κατακλυσμό πριν από περίπου 20.000 χρόνια συσχετίζοντας γεωλογικά αρχεία με παγκόσμιους δείκτες καταστροφών.

Για να το κάνει αυτό, εξέτασε πυρήνες πάγου, δακτυλίους δέντρων, ηφαιστειακά υπολείμματα και γεωμαγνητικές εκτροπές που υποστήριξε ότι αντικατοπτρίζουν κατακλυσμούς που περιγράφονται από τους αρχαίους πολιτισμούς.

Αποκλείοντας μεταγενέστερες καταστροφές και συνδυάζοντας πολλαπλά στοιχεία, ο LaCroix κατέληξε στο συμπέρασμα ότι μόνο μια παλαιότερη καταστροφή, πιθανώς πριν από περισσότερα από 20.000 χρόνια, ταιριάζει τόσο με το γεωλογικό αρχείο όσο και στην πολιτιστική μνήμη που διατηρείται στους μύθους. Εάν είναι σωστό, αυτό το χρονοδιάγραμμα θα ωθούσε την προέλευση του πολιτισμού τουλάχιστον 8.000 χρόνια πίσω, αμφισβητώντας την τυπική άποψη που τοποθετεί τις πρώτες πόλεις περίπου 5.000 έως 6.000 χρόνια πριν.

Τα αντικείμενα που βρέθηκαν κάτω από τα στρώματα της πλημμύρας, συμπεριλαμβανομένων πρωτοσφηνοειδών πινακίδων, πολύχρωμων πιθαριών και μπολ, υποδεικνύουν σύμφωνα με τη Daily Mail την ύπαρξη μιας πολύ πιο εξελιγμένης κοινωνίας. Οι έντονες διαφορές μεταξύ των αντικειμένων πάνω και κάτω από τις αποθέσεις της πλημμύρας υποδηλώνουν μια απότομη πολιτιστική ρήξη, σαν να είχε σβηστεί και αργότερα να είχε ξαναχτιστεί ένας ολόκληρος πολιτισμός.

Ο ΛαΚρουά και άλλοι έχουν προτείνει ότι αυτός ο χαμένος πολιτισμός ίσως ήταν μέρος ενός ευρύτερου παγκόσμιου δικτύου. «Αυτό θα μπορούσε να εξηγήσει γιατί τόσοι πολλοί πολιτισμοί αφηγούνται παρόμοιες ιστορίες πλημμυρών, τη μνήμη ενός πραγματικού, καταστροφικού γεγονότος που αναμόρφωσε τον ανθρώπινο κόσμο», είπε ο ΛαΚρουά.