Σε μια συμφωνία που σηματοδοτεί την ενίσχυση της παρουσίας διεθνών επενδυτών στον κλάδο του ελληνικού τουριστικού real estate, η Vivium Holding του Λιβανέζου επιχειρηματία Elie Khouri απέκτησε το νέο, υπό κατασκευή ξενοδοχείο της Μπλε Κέδρος ΑΕΕΑΠ, ιδιοκτησίας του ομίλου Ευμορφίδη, στο Κουκάκι, έναντι τιμήματος 18,6 εκατ. ευρώ.

Το ακίνητο βρίσκεται στη συμβολή των οδών Δημητρακοπούλου και Φαλήρου, σε απόσταση αναπνοής από την Ακρόπολη, και αφορά την ανακατασκευή υφιστάμενου κτιρίου με διατήρηση των όψεων και αλλαγή χρήσης από σταθμό αυτοκινήτων σε ξενοδοχείο 4 αστέρων.

Το έργο έχει συνολική επιφάνεια 4.564 τ.μ. ενώ διαθέτει δυναμικότητα 113 δωματίων. Στην παρούσα φάση, έχει ολοκληρωθεί το στάδιο των καθαιρέσεων.

Ο πρόεδρος της Μπλε Κέδρος, Μιχάλης Ευμορφίδης, χαρακτήρισε τη συμφωνία «ιδιαίτερα συμφέρουσα», καθώς η εταιρεία έχει επενδύσει μέχρι σήμερα περίπου 4 εκατ. ευρώ στο ακίνητο (1,5 εκατ. για την αγορά του το 2018 και 2,5 εκατ. για τις εργασίες ανακατασκευής). Η πώληση, όπως τόνισε, ενισχύει την κεφαλαιακή θέση της εταιρείας, η οποία συνεχίζει την υλοποίηση επενδυτικού προγράμματος ύψους 70 εκατ. ευρώ, με ελάχιστο δανεισμό και έργα που εκτείνονται από τη Θεσσαλονίκη έως τη Μονεμβάσια.

Ποιος είναι ο Elie Khouri και η Vivium Holding

Η Vivium Holding, με έδρα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ιδρύθηκε το 2017 από τον Elie Khouri, έναν από τους πλέον καταξιωμένους επιχειρηματίες στη Μέση Ανατολή.

Ο Khouri, που είναι επίσης πρόεδρος του Omnicom Media Group ΜΕΝΑ, έναν από τους κορυφαίους οργανισμούς στον χώρο της επικοινωνίας και της διαφήμισης, έχει στραφεί τα τελευταία χρόνια σε στρατηγικές επενδύσεις στον τομέα της φιλοξενίας και του πολυτελούς real estate, με projects σε Ελλάδα, Γαλλία, Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο και Πορτογαλία.

Elie Khouri

Στην Ελλάδα, η Vivium έχει ήδη τοποθετηθεί σε ακίνητα στην Πάρο και στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, με στόχο, όπως δηλώνει ο ίδιος ο Khouri, «να δημιουργήσει ένα χαρτοφυλάκιο υψηλής ποιότητας φιλοξενίας σε κορυφαίους προορισμούς».

Η στρατηγική της Μπλε Κέδρος μετά την πώληση

Η πώληση του ακινήτου στην Ακρόπολη δίνει στην Μπλε Κέδρος τη δυνατότητα να εστιάσει στα υπόλοιπα έργα του χαρτοφυλακίου της, με σημαντικότερο την ανάπτυξη πολυτελούς παραθαλάσσιου συγκροτήματος στον Ξιφία Μονεμβασίας. Παράλληλα, συνεχίζει τις ανακατασκευές ακινήτων στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και την Πεύκη, ενώ προχωρά και η ωρίμανση της επένδυσης των 40 εκατ. ευρώ στα Αραχωβίτικα Ρίου.

Με αξία χαρτοφυλακίου που προσεγγίζει τα 120 εκατ. ευρώ, ετήσια έσοδα από μισθώματα 14,6 εκατ. και μέση απόδοση 8%, η εταιρεία συνεχίζει να στηρίζει την ανάπτυξή της με χαμηλή μόχλευση, παραμένοντας μια από τις πλέον υγιείς ΑΕΕΑΠ του κλάδου.